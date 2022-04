MOGAO JE DA IMA KARIJERU, A ON JE DOZVOLIO DA BUDE NASILNIK, PEDOFIL I ZLOSTAVLJAČ! Jovana Jeremić o hapšenju Darka Kostića!

Voditeljka Jovana Jeremić prokomentarisala je hapšenje modnog kreatora Darka Kostića.

- Zdravo svima, četrnaesta po redu emisije rubrike "Do koske sa Jovanom Jeremić". Znate da sam uvek iskrena, direktna, jasna i glasna i da sam neko ko nema dlake na jeziku. Bavimo se slučajem Darka Kostića, fenomenalnog i vrlo popularnog modnog kreatora, koji je zaista doživeo sunovrat u svom životu. Pre možda nekoliko sati policija je dobila dojavu da je zaključao jednog mladića, tinejdžera u svoj špajz, da ga je vezao i maltretirao - rekla je Jovana za Informer i dodala:

- To nije prvi put da je Darko Kostić neko ko je hapšen. Moram da napomenem da je on već bio dobio nanogicu zbog se*sualnog uznemiravanja jednog tinejdžera i da je već faktički on povratnik u tome što radi. Nije ustanovljeno u ovom slučaju šta on radi sa mladićem. Priča se da su pili, da su koristili opijate, da je on iznenada nakon svega dečka zaključao, vezao ruke i da ga bije. To je inače i pričao taj mladić kojeg je policija pronašla. Inače, policiju je pozvao prijatelj oštećenog mladića, koji se nekako izvukao u toj halabuci, iskoristio prvu priliku da pobegne iz stana. Mene samo interesuje šta je Darko Kostić planirao da radi sa mladićem kojeg je zaključao i naravno osuđujem svaku vrstu nasilja. Nadam se da se on u ovoj situaciji šalio i da nije želeo da siluje mladića, ali vreme će pokazati svoje. Žao mi je što je jedan vrhunski momak koji je mogao da ima dobru karijeru sebi dozvolio sebi da bude nasilnik, pedofil i zlostavljač mladića. Napomenuću da je Darko prošle godine u junu bio osuđen na godinu dana kućnog pritvora sa elektronskim nadzorom. Neka ovo bude stav na ovu temu - rekla je ona.

