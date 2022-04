ZA ROĐENDAN SAM TRAŽILA KOKOŠKE I KOKOŠINJAC! Seki Aleksić stiže neobičan poklon u LUKS VILU u Staroj Pazovi, OVO je jedva čekala!

U domu pevačice Seke Aleksić ovih dana će biti slavlja na pretek, što zbog praznika, što zbog njenog rođendana.

Kako većina njenih prijatelja Vaskrs slavi sa porodicama, žurka je odložena za narednu nedelju ali će svećice sa torte svakako oduvati sutra.

- Mnogo mi je važan i jedva čekam rođendan. Uvek pišem spisak želja. Proslava će biti u užem krugu prijatelja, nas dvadesetak. Poželela sam za rođendan kokoške i kokošinjac, ali nikako to nisam mogla da sklepam. Naišli smo na jednog čoveka koji to pravi i jedva čekam da to stigne. Volim životinje i selo. Ne sme niko da priđe da čisti kod njih, biću glavna za sve oko kokoški. Kao Seka Sablić u onom filmu, ko god dođe, poklanjaću mu jaja: Znam šta vam treba, domaća jaja, kroz osmeh kaže pevačica za Blic, koja je nedavno nasmejala sve kada je objavila kako je suprug čeka dok ona šopinguje.

foto: Printscreen

- Verujte da više ja njega čekam jer nikada ne probam stvari. Uvek precenim sebe pa kupim broj do dva manje, a onda to poklanjam. Veljko sve uvek mora da isproba i to duže traje. Više kupujem onlajn, to mi je najlakše, kaže ona i otkriva koji joj parovi na estradi deluju skladno.

- Bračni par kojem se divim su Željko i Jovana Joksimović, Sloboda Mićalović i njen suprug, Jelena Tomašević i Ivan, eto oni su mi prvi pali napamet. Doživljavam ih i vidim kao skladne. Ima ih još. Lepo je videti kada su ljudi dugo zajedno i vole se.

foto: Printscreen/Instagram

Seka je otkrila i da je gotov novi album.

- Spremila sam sve, album je gotov, spot mora da se završi, najavila sam ga za subotu, ali nećemo do tada biti gotovi zbog Vaskrsa. Dva, tri dana posle praznika će sve biti na Jutjubu. “Bioskop” je posebna pesma, ne zato što ju je pisala Marina (Tucaković), nego zato što je došla u pravo vreme. Marina je to napisala pre dve i po godine, kao i “Paralelu” i “Poziv upomoć”, drugačije su. Imamo i jedan pravi narodnjak, bugarsku pesmu, čija sam prava kupila. Nemam nijednu autobiografsku pesmu, jesam jednu poklonila suprugu, otkriva pevačica

Aleksićeva je poznata kao neko ko dosta polaže u veru, pa praznici koji predstoje posebno su emotivni za nju.

- Nisam imala teških situacija da je vera morala da me izvlači, svi imamo iskušenja, a ja sam osoba koja veruje u Boga, ako nam se desi loša stvar, znam da je za naše dobro. Za praznike ćemo biti porodično kod kuće, prošle godine smo išli u Negotin kod Veljkovih, ove godine će nam doći prijatelji iz Hrvatske i Bosne. Zajedno ćemo slaviti i farbati jaja. Oni su ljudi drugih vera i zanimljivo im je da gledaju kako se slavi. Odlazim kod njih na Bajram i katolički Uskrs, objašnjava pevačica.

foto: Damir Dervišagić, Instagram

Seka se prisetila i kako ju je suprug prošle godine iznenadio za rođendan.

- Imala sam divno iznenađenje, jedno od lepših u mom životu. Milanče se pojavio na mom rođendanu, moj suprug ga je doveo. U toku te žurke, pošla sam da nešto uzmem i ulazi Milanče u dvorište. Toliko sam se izgubila da nisam registrovala ko je, a bio je mrak i videla sam starijeg čoveka u odelu. Pitala sam ga: “Izvinite, ko Vama treba?” i on kaže: “Treba mi Veljko, on je zvao, da iznenadim njegovu suprugu” i ja se približim i prepoznasmo se. Malo je reći da ga volim. Baš mi je drag, kroz osmeh priča Aleksićeva.

Vaspitavanje dva sina nije lako, a Seka kaže da se bori kao i svi roditelji protiv prekomernog gledanja tehnologija.

- Ograničavam im gledanje gejmera i jutjubera, onih što psuju. Osoba sam koja psuje i trudim se da je to minimalno i da pred decom nikad ne radim, pa uglavnom opsujem peršun. Teško je. Jakov ima šest godina i zna da nađe sve na telefonu. Borimo se sa tim. Utičem i ja na ljude koji me slušaju i prate, to je velika odgovornost. Sve što govorite, neko će poželeti isto da kaže, da obuče. Jakov od 12 časova do 18 nema internet i telefon, ali ne možemo mu oduzeti sve, samo moramo dozirati.

foto: Kurir televizija

