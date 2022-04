ALEKSANDRA ZGRĆE PARE U EMIRATIMA! U jeku SKANDALA Bursaćevu BAŠ BRIGA za loše komentare, nastupa dok je koleginice PROZIVAJU!

Aleksandra Bursać, koja se trenutno nalazi u jeku skandala zbog pesme "Cipele", koju je pre nje otpevala Andreana Čekić, nastupala je u Arapskim Emiratima na jednom ostrvu gde je pevala na privatnoj žurki i zaradila ogroman bakšiš.

Na samom početku rođendanske proslave okupljene goste su zabavljali Aleksandra i njen kolega Milan Dinčić Dinča, a sve je to zabeležila Edita Aradinović i podelila nekoliko video snimaka na svom Instagram profilu. Aleksandra i Milan otpevali su blok pesama, a novčanice u njihovim rukama samo su se gomilale.

Na snimku se vidi kako je ostrvo bilo sređeno i adaptirano za proslavu na kojoj su naši muzičari nastupali, a pevačica je u opisu objave kratko napisala: - Bajka - stajalo je uz Aleksandrinu objavu. Podsetimo, pre nekoliko nedelja Aleksandra Bursać prepevala je i snimila pesmu "Cipele", koju je u orginalnoj verziji otpevala njena koleginica Andreana Čekić. Ona je rekla kako poznaje Aleksandru i da je smatra dobrom pevačicom.

- Puno puta, posebno ovih dana sam pričala o tome. Lepo je otpevano. Smatram da nije bilo potrebe da se uopšte prepevava. Autor je mogao da uzme postojeću pesmu i da stavi kod sebe na kanal. Na kraju krajeva nije bitno šta ja o tome mislim. Pozdravljam svačiji rad. Aleksandra Bursać je dobra pevačica - ispričala je Adreana u emisiji "Kontra Šou".

Čekićkina koleginica i kuma Katararina Grujić osudila je Aleksandrin postupak i okarakterisala ga kao neprofesionalan i nekolegijalan.

- I ja poznajem Aleksandru Bursać i imam samo reči hvale. Odmah sam rekla da to nije kolegijalno i to nije profesionalno. Ja bih napravila skandal i to tako ne bi prošlo, ja bih to izminirala na apsolutno svim poljima jer nije kolegijalno. Ne može meni neko da zabada nož u leđa, kome apsolutno ništa loše nisam uradila. Sve kolege na estradi su osudile to i svi su stali na Anreaninu stranu - rekla je Grujićka u Kontrašou.

