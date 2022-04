ĐORĐE DAVID JE POTPUNO NEBITNA LIČNOST! Džidža OPET progovorila o sukobu sa pevačem EVO ŠTA JE REKLA I ZA ANASTASIJU IĆURUP!

Gošće trećeg segmenta Pulsa Srbije kod autora i voditelja Ivana Gajića bile su doktorka Nada Macura i pevačica Aleksandra Stojkovć Džidža.

Između ostalog, voditelj i autor trećeg segmenta Pulsa Srbije Ivan Gajić pitao je Džidžu o sukobima koje je imala na estradi.

foto: Kurir televizija

- Stojim iza one moje rečenice, kada su me novinari prvi put pitali za njega - on je meni potpuno nebitna ličnost u životu i to će tako ostati, do karaj definitivno - rekla je pevačica Aleksandra Stojkovć Džidža.

1 / 5 Foto: Kurir televizija

Pevačica Aleksandra Stojkovć Džidža prokomentarisala je i svoj odnos sa Anastasijom Ićurup.

foto: Kurir televizija

- Što se tiče Anastasije, gledala sam tu emisiju, da Dragan nju uopšte nije komentarisao. Ona je to čisto onako. To je ono standardno - hajde ti prozovi ovog, pa će on tebi da odgovori, pa ćeš ti njemu. To što je ona rekla za mene, neka je. Ja imam pravo da se pojavljujem kako ja hoću na estradi, to je moje pravo. To je moj muzički izraz - rekla je Aleksandra Stojković Džidža.

Kurir televizija je dostupna na kanalu broj osam za korisnike MTS Iris TV, m:SAT tv, Supernova, BeotelNet, Orion telekom, Pošta NET i Sat-trakt na teritoriji Srbije, u okviru platforme m:tel u Crnoj Gori i Bosni i Hercegovini i MTEL Global u dijaspori, kao i na aplikaciji Arena Cloud.

Kurir.rs

Bonus video:

05:06 DŽIDŽA? PA, TO JE NEKI RANG KEBINE ĆERKE... Aleksandra Stojković u rubrici ESPRESO TVITER!