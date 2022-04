Travelland i Ultra LAST MINUTE: Prvi maj u Egiptu, All inclusive za 580€

Interesovanje za Egiptom čini nam, se nikada ne jenjava. Razlog su sjajne cene takozvanih all inclusive aranžmana i tokom prvomajskih praznika. “Travelland” agencija poručuje - Poslednja slobodna mesta ostala su za polaske: 27.4; 30.4; 1.5. po Ultra Last minute cenama. Slika – naslovna

Hurgada je destinacija koja pruža zabavu i udobnost za sve generacije tokom cele godine. Mnogi su se opredelili za odmor tokom prvomajskih praznika, što dokazuje činjenica da je ostalo svega par slobodnih mesta za polaske 27, 30. april. i 1. maj. U agenciji „Travelland“ aranžmani za te polaske organizovani su na 8, 11, 12 dana, a tokom maja mogući su aranžmani i na 9 dana.

LAST MINUTE PONUDA – Poslednja mesta na avionu Za sve ljubitelje toplog Crvenog mora, preporuka je da ne čekaju puno već da se spakuju za polazak 30.4. i krenu u zemlju faraona, Egipat. Aranžman od 7 noćenja ima najnižu cenu od 585 evra, naravno uz all inclusive uslugu (hotel MinaMark Beach Resort 4*) i u pitanju je ČARTER LET. Jedan poseban hotel se izdvaja iz ponude. U pitanju je CARIBBEAN WORLD SOMA BAY 5* čija cena all inclusive usluge za polazak 30.4. iznosi 705 evra po osobi. Dvoje dece od 2 do 13,99 godina plaća samo avio kartu 399 evra. Porodice sa decom tog uzrasta će ova informacija sigurno obradovati. Više o ponudi zaintersovani mogu da se informišu na već poznatoj adresi agencije „Travelland“ – Dobračina 43, u Beogradu.

foto: Promo

Ukoliko se odlučite za boravak na 6 noćenja usluga Air Cairo prevoznika vam je na raspolaganju Mesta ima za sledeće polaske: 27.4-8.5. / 10 noći = od 595€ 1.5-11.5. / 9 noći = od 580€

Čarter letovi su vam dostopni tokom maja sa polascima: 7, 14, 17.5, na 7 i 10 noćenja

Neka cela porodica uživa u svom prazničnom odmoru!

Zainteresovani mogu izvršiti rezervacije na adresi Dobračina 43, u Beogradu. Poslovnica radi radnim danima od 09-20h, subotom od 09-16h. Za najaktuelnije ponude i važne informacije, agenciju “Travelland” možete zapratiti i na društvenim mrežama Facebook i Instagram.