OVAKO SU STARLETE JEDNA DRUGU OPTUŽIVALE ZA PROSTITUCIJU! Javne tajne: Otkrivale CENE i usluge, KLIJENTE I MAKROE! ŠOK! (VIDEO)

Mnogo pre afere elitna prostitucija, koja trese domaću javnost, razne poznate devojke su se prepucavale na ovu temu, često i pred kamerama rijalitija.

Poslednjih dana u svim domaćim medijima glavna tema je elitna prostitucija za koju se vezuju i neka zvučna imena domaće estrade.

Ovo nije prvi put da je ova tema aktuelna, a više puta do sada naše starlete i učesnice rijalitija iznosile su šokantne optužbe jedna na račun druge, prenosi Nova.rs.

Tako je starleta Stanija Dobrojević tokom boravka u "Zadruzi" optužila Sanju Stanković da se bavila prostitucijom.

foto: Printskrin/Instagram

"O čemu mi pričamo ovde? Sanja je privođena zbog prostitucije. Znam imena i tek ću da govorim. Verujem tim ljudima", govorila je Stanija tokom jedne svađe.

"Sanja, da li si privođena za prostituciju? Pljujte, polivajte koliko hoćete, prostitutka si, pa si prostitutka, pozdravio te Mihajlo, to je istina. Ne znaš ko je Mihajlo? Mali je Beograd. Devojka ti je prostitutka i je*e se za pare, ti si joj paravan", govorila je ona obraćajući se i Jovani Tomić Matoroj koja je tada bila sa Sanjom u vezi.

Osim Stanije, Sanju je za istu stvar optuživao i Marko Miljković, iznoseći šokantne tvrdnje.

"Rekao sam da je Sanja prostitutka i da radi za 250 evra. Gledao sam katalog njenih fotografija kod njenog makroa u Beogradu. Ne volim priče rekla-kazala, ja za sve imam dokaze. Ona je kompromitovala moju bivšu devojku, pa evo, da vidi kako je to. Znam šta sam video svojim očima. Pošto pretiš tužbama, evo detalja. Na jednoj slici si skroz gola i jednom rukom držiš si*u jer ti visi", govorio je Miljković u rijalitiju.

foto: Printscreen/Instagram

Najveća bura oko Stankovićeve podigla se nakon hapšenja makroa Mihajla Maksimovića iz Šapca, koji se sumnjičio za trgovinu ljudima.

Kako je Kurir tada preneo, njene fotografije navodno su pronađene u njegovom laptopu koji je policija zaplenila.

"Tokom hapšenja glavnog makroa sa estrade zaplenjena su dva laptopa i nekoliko mobilnih telefona, u kojima je pronađen katalog devojaka koje su u ponudi. U njemu je dvadesetak dama, među kojima je i Sanja. Ona je jedna od Mihajlovih miljenica, koje šalje posebnim klijentima, a cena joj je od 250 do 500 evra za sat", rekao je tada izvor pomenutog medija.

"Boravak u rijalitiju Sanji će samo da poveća cenu jer su mušterije spremne da plate više za ženu koja je javna ličnosti. Poznato je da, osim nje, za Maksimovića rade i starleta Milica Živanović, poznatija kao Mimi Oro, kao i Sanjina koleginica, rijaliti učesnica Nataša Šavija", dodao je izvor tada.

Ona se i sada našla u centru medijske pažnje tokom afere oko elitne prostitucije. Za nju se pisalo da je hapšena zbog iste, što je Stankovićeva demantovala.

foto: Printscreen/Instagram

Nakon što je Ivan Marinković jednom prilikom istakao kako poznaje voditeljku koja se bavila prostitucijom, njegova devojka Jelena Ilić nadovezala se na to i optužila nekadašnju voditeljku "Parova" Ninu Prlju da se bavila najstarijim zanatom na svetu.

"Molim prijatelje, ko prati proslavljenu starletu Ninu Prlju da mi uplati parice na ime odštete, može i preko računa, kao što njoj uplaćuju klijenti. Slučaj završen. Naravoučenije - što ulaziš u frku kada si slabiji? Kod gluposti i nemorala ni advokatska komora ne pomaže", napisala je Jelena tada na svom nalogu na Instagramu.

Njene navode Nina je oštro demantovala.

Zadrugar Lazar Čolić Zola prošle godine je javno, u pomenutom rijalitiju, optužio Anđelu Milenković Anakondu i Anu Spasojević da su, takođe, zarađivale prodajući svoje telo.

"Imam podlogu, to sam čuo od svog dobrog drugara, koji je išao u Paraćin. Javila mi se Anakonda, ušli smo u priču vezano za nju, taj drug mi je rekao da je bio u Paraćinu, pili su, došlo im da zovu nekog. Nazvale cure, one došle, ja sam ispričao to što mi je čovek rekao... Normalno da su platili ljudi. To sam zaista čuo, ne video svoju Bosu... Ja sam to čuo, ne tvrdim. Ja samo mogu da tvrdim šta sam platio... Dali su im novac, nisu sigurno klikere... Sad ne znam šta je bilo, nisam tu detalje ispitivao", tvrdio je Zola.

Ovo je žestoko uvredilo Anakondu koja se odmah oglasila i rekla da sve to nema veze sa istinom.

"Iskreno, jasno kao dan je da je Zola sve ovo u revoltu zbog prepiski koje sam objavila uradio i rekao. Iskreno, Ana je ta koja je pokrenula tu temu, ja sam samo priložila naše dopisivanje", rekla je tada, između ostalog, Anakonda.

Zolina tadašnja devojka Miljana Kulić javno je istakla da tvrdi da je Ana Spasojević prostitutka, tvrdeći da je to saznala od izvesnog Ivana Mitića.

foto: Printscreen/Zadruga

Ivan se kasnije oglasio i rekao kako potvrđuje sve što je Miljana rekla.

"Slobodno mogu da kažem da se Ana bavila prostitucijom jer znam osobu koja ju je slala na kombinacije po Beogradu. Ne bih da spominjem njeno ime pošto mi je prijateljica. Sećam se da sam bio sa njom u jednom lokalu kada se Ana vratila sa kombinacije i znam da je s*ks naplaćivala između 150 i 200 evra. Ana je radila u Cirihu kao animir dama, a jednom prilikom im je u lokal upala racija, pošto je tamo nelegalno baviti se tim poslom, dok prostitucija nije. Za prostituciju dobiješ prijavu na tri meseca i radiš nesmetano, ali zato ne smeš da se „vaćariš” sa gostima i da ti to bude plaćeno. Nakon racije, Ana me je zvala i rekla da nema gde da ode i tražila mi je da njoj i drugarici nađem posao konobarice u Švajcarskoj, pošto moj brat tamo drži nekoliko klubova i motel. Rekao sam joj da nije problem da ih zaposlim, ali ne kao konobarice već kao znaš već šta. Prostitucija je legalizovana u Švajcarskoj, ali samo za devojke iz EU, naši državljani ne mogu legalno to da rade u Cirihu, niti bilo šta drugo. Čak i konobaraisanje ne smeju da rade", reko je Ivan za domaće medije.

Mnogi se sećaju i rasprave Spasojevićeve i Marijane Zonjić tokom učešća u rijalitiju.

"Ona se j*** sa Anakondom napolju, kur**tina" vikala je Marijana.

"Šta si radila u Marbelji? Znam sve. Od 15 muškaraca u kući, ona je bila sa 14" rekla je Ana.

"Dobila si salon zato što si dr**a i je**** se", tvrdila je Zonjićeva.

"Ti si meni pričala da si se j**** da bi otvorila salon", na kraju je rekla Marijana.

Što se Aninih optužbi na Marijanin račun tiče, ona ih je kasnije sve demantovala i rekla da su to apsolutne laži.

Mitić je istakao i da se Ana kasnije opredelila za posao "koktel devojke", a naveo je i da je stanovala sa Anđelom Vešticom.

"Ana živi u stanu sa devojkom koja je radila kod mene u Švajcarskoj. U pitanju je Anđela Anakonda, koja se takođe bavila prostitucijom. Pa ne možeš da živiš sa Anđelom, koja pravi lovu, a da ti pereš sudove u kući! Ana je demantovala Miljanine priče kada ju je ova optužila da je k**va, a ja znam da je tačno sve što je Miljana pričala, jer sam joj ja to i rekao (smeh). Inače, ja sam dugogodišnji prijatelj sa Miljaninim ocem Sinišom", tvrdio je Mitić.

Zbog sumnje da se bavi prostitucijom nekoliko puta je hapšena i starleta Milica Živanović, poznatija kao Mimi Oro, ali se branila rečima da nema nikakve veze sa tim.

foto: Printscreen/Instagram

Stanija Dobrojević je, tokom učešća u "Zadruzi", i Anu Korać optuživala za prostituciju.

"Tako to radi profi prostitutka! Drugarica te podvode. Tako vi živite! Tako vi godinama radite", vikala je Stanija.

"Anu godinama podvodi najbolja drugarica Soraja. Ona joj je madam, to svi znaju. Ups, izvinite, one se bave modelingom", dodala je Dobrojevićeva, što je veoma razljutilo Anu.

"Tužiću sve koji govore da se bavim prostitucijom. Jedva čekam da se nađem sa Stanijom na sudu, gde će morati da dokaže to što priča. Za razliku od nje, ja imam dokaze da se Stanija bavi prostitucijom. Soraju ne treba da pominje, ona je fina i kulturna osoba", odbrusila je Koraćeva.

"Ćuti ti iz Ivanjice što nosiš "roleks" i voziš automobil od 10.000 evra. Kako si to zaradila, možda lažnim modelingom? One se vade da se samo kao i ja slikaju provokativno. Žao mi je što sam zbog svojih golih fotki postala paravan za devojke koje se stvarno bave prostitucijom. Za 20-30 godina će izaći na videlo da se ja nikada nisam time bavila, a da one jesu. Ne postoji niko ko može da kaže da sam sa njim imala seks za pare", nastavljala je Stanija.

Nakon što je Ana Korać rekla da ne bi ušla u "Zadrugu" sa Majom Marinković i Aleksandrom Subotić jer su "ispod njenog nivoa", Subotićeva joj je žestoko odgovorila.

"Ti si navikla da budeš ispod ili iznad, zavisi koliko ti se plati", napisala je Subotićeva na svom nalogu na Instagramu.

"Ti si prostitutka! Morališeš isto kao ona ku*va koja mi je postavila pitanje (Zerina), delile ste istog momka! Ispričaj ti to svom dečku, ja mogu i tebe da platim na sat vremena", vikala je Aleksandra Ani Korać tokom jedne rasprave.

Aleksandra je i Zerinu Hećo, učesnicu "Parova" i "Zadruge", svojevremeno optužila za istu stvar.

foto: Printscreen/Instagram

"Ona nema pravo nikome da morališe! Ja sam ispala najgora, a ona je orgijala sa petoricom za 500 evra. To svi znaju. Bolje neka ispriča čime se ona bavi. U "Parovima" je rekla da joj je Suki iz Hrvatske bivši dečko. Samo ću sve da podsetim da je on bio u zatvoru zbog organizovanja prostitucije. Znači da je on njen makro, a ona k**va. Mi smo bile jedno vreme drugarice i ne može da me laže. Pričala je kako ne želi da ima seks sa Banetom Čolakom pred kamerama, a u "Parovima" je svašta radila, k**sala se sa kim je stilga. Imala je seks sa Nikolom Lakićem, zatim je oralno zadovoljavala Miloša Aleksandrovića iza čiviluka. Bila je sa još dva muškarca tamo. Sećam se i kad je trljala s**e o staklo dok je igrala. Zbog svega toga je njen bivši muž tražio starateljstvo nad njihovom ćerkom", rekla je Subotićeva za domaće medije.

I pobednica "Zadruge" Iva Grgurić svojevremeno je isprozivala devojke koje zarađuju od prodaje intimnih snimaka i fotografija i nazvala to "virtuelnom prostitucijom". Ove njene reči naročito su pogodile Anđelu Vešticu.

foto: screenshot Pink tv

"Pun mi je kofer više elitnih prostituki koje se vuku po Dubaiju svakih 15, 20 dana, menjaju automobile kao čarape i dobijaju preko noći poklone u izuzetno velikim vrednostima, Dubai prostituke koje ne rade nikakav posao, a žive život na "visokoj" nozi. Neke same sebi uskaču u usta svaki put kada spomenu ''Only fans'' i virtuelnu prostituciju, jer su devojke toliko glupe da ne mogu prvo da naprave razliku između pornografije i zapravo prave prostitucije o kojoj se ćuti i uvija u foliju, a one se istom bave. Kao momak kupio ovo, momak vodio ovde momak, ima 30 automobila, ja se ne bih složila baš sa time. A drugo ne razumem potrebu nazovi "ispunjenih" osoba da komentarišu druge javno, ja nemam potrebu da se bavim ''elitinim Dubai'' prostitukama, ali neću ćutati na raznorazne izjave istih, bolje da se slikate, nego da idete sa drugaricama u Dubai i onda da isplivaju dokazi koje posedujem da ta "drugarica" ima pišu od 20cm i bogati je Arapin. Tako da mučite vi svoju Dubai muku, dok se ja slikam i snimam. Da se ne prisećamo zlatnih kaveza i Sukijevih zuba za 12.000 evra", rekla je tada Anđela za domaće medije.

Nakon što je nedavno u javnost dospela informacija da se, navodno, pevačica Dušica Grabović bavila podvođenjem, pa je Kurir čak objavio i snimak razgovra na kome se navodno dogovara sa klijentom, kao i katalog njenih prostitutki, ona se oglasila na televiziji, a njene reči pomno je slušala Jelena Krunić i dala svoj komentar.

"Ja kad bih znala ko se time bavi, ja bih rekla. Živim preko 10 godina, na srpskoj sceni sam samo da snimim pesmu i gostujem. Bežim, idem, borila sam se za australijsko državljanstvo. Imala sam američku turneju, pričali su da sam kraljica bakšiša, a ja sam tad negovala oca. Zaradila sam sumu na nastupu i plaćala porez. Čula sam za neke koje se bave time, ali kako da uspemo da dokažemo da mi nismo?", rekla je tada Dušica što se Krunićevoj, očigledno, nije svidelo.

foto: Nemanja Nikolić

"Koje vređanje inteligencije. Upravo gledam Jutarnji program i ne znam da li sam se još razbudila ili jok. Prvo, šta ste se us... ako niste krivi, sklopite rečenicu kako treba. Drugo, koga boli k... za bakšiš. Treće, ne idite kao kiša oko Kragujevca, pričajte o temi, šta celu noć "pevanja" sa drugaricama koje "vodiš na nastup"?! Ko još peva celu noć, leb ti j...?! Uz "dužno poštovanje", džaba vam pranje na ruke, 90 stepeni, hemijsko, džaba! I to na nacionalnoj televiziji! Bolje se legalizujte i plaćajte porez državi, lakše i vama i državi. Šta ja gledam i slušam, ja sam majmun još gluplji. A advokat, bolje da sam ja sela da je branim, druže, bila bi uverljivija 900%. Čovek se preznojio i ponavlja kao papagaj jedno te isto. Kao da ga je pokupila sa autobuske stanice. I isto ona: "Zaradila sam 40.000 evra, ali neću da pričam o sumama!". Elem, Signal i Telegram su aplikacije koje se ne mogu pratiti kao Viber i Vacap. Policija - njene kolege! "Kraljice bakšiša", bolje da nisi ni dolazila, uhapsiće te odmah posle Jutarnjeg. Ja gasim ovo", napisala je Krunićeva na društvenim mrežama.

Svakako najveći šok za sve jeste hapšenje nekadašnje misice Dajane Tripunović koja je uhvaćena "na delu" i privedena u policiju.

foto: Kurir

