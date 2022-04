ODMAH DA SI VRATIO PARE, TI ĆEŠ MENI DA UKALJAŠ OBRAZ! Đole Đogani imao HIT situaciju sa ocem, jedva ga ubedio kako je ZARADIO

Denser Đole Đogani ispričao je anegdotu o svom prvom honoraru koji je zaradio i doneo kući.

Đole je otkrio i da je taj novac izazvao problem i žučnu raspravu sa ocem kao i to šta je bio razlog.

- Sa ocem imam posebnu priču, kad sam bio prvak Evrope u Grenoblu dobio sam određenu nagradu, ta nagrada je bila 10 ili 15 hiljada maraka i to je u ono vreme bio ogroman novac. Ja dolazim pun sebe, ponosan i njemu donosim novac i kažem: "Tata, ja sam bio na tom takmičenju i osvojio sam nagradu i dobio pare". Ja sam stavio te pare na sto, on pogleda i kaže: "Gde si ovo uzeo?" - ispričao je Đole u emisiji "Iz profila" i dodao:

- Rekao sam mu da sam dobio na takmičenju, a on mi je rekao: "Odmah da si vratio odakle si uzeo te pare, ti ćeš meni da ukaljaš obraz", ponovio sam mu da sam zaradio to, ali on to nije mogao da shvati i onda se desila emisija kod Mire Adanje Polak u koju je ona mene pozvala i ja sam pozvao mamu i rekao "Dovuci tatu ispred televizora" i on je gledao kada je Mirav rekla o nagradi koju sam osvojio... Zvali su ga drugari koji su to gledali i onda je tek tada bio ponosan, rekao mi je: "Znači bio si na tom takmičenju i pošteno si zaradio taj novac".

foto: ATA Images

Kurir.rs/K.Đ/Grandonline

Bonus video:

03:50 ĐOLE ĐOGANI O SVOM DOKUMENTARCU: 5 godina sam radio na filmu, svi su mi rekli da sam LUD što snimam