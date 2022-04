PEVAČEVA PORODICA U CRNINI NA VELIKI PETAK! Marko Bulat progovorio o svemu: Evo šta se dešava u njegovom domu!

Pevač Marko Bulat otkrio je način na koji sa ukućanima praznuje Veliki petak i Vaskrs.

- Uspeo sam da se sačuvam zahvaljujući toj veri u Boga. Verovanje u Boga ti nedozvoljava da se umisliš, pogordiš, da budeš egoističan, prepotentan... Svi smo mi isti pred Bogom. Moj glas, ono sa čime se ja koristim, nije moje, nego božije - to su talenti koje dobiješ po rođenju, ja se samo služim svojim glasom i živim od toga. A neko se pogordi pa kaže:"Ja, pa ja!" - rekao je Marko Bulat, a na konstataciju da takvih ima na estradi, pa čak i među onima koji se deklarišu kao veliki vernici, pevač odgovara:

- Postoje lažni vernici na estradi, zato ja o tome ni ne pričam, ni o sebi ni o svojoj veri, niti o njima. Ako stvarno veruješ i držiš se toga, a ponašaš se drugačije, onda je tu neki disbalans u pitanju. Ja sam već na prvom albumu imao Konstantinov monogram, tada sam imao svega 23 godine. To nije od juče, to su decenije. Pravi vernik nikada neće pričati o tome, ja uvek izbegavam da o tome govorim. To je toliko intimno pitanje, neki novinari pitaju:"Koliko se često molite Bogu i idete u crkvu?", a to je kao da su me pitali koliko puta imam se*sualni odnos sa svojom ženom. To je toliko intimno, na takva pitanja ne dajem odgovor. To je ljubav prema Bogu, to mi nije prešlo od porodice, već sam sam spoznao to kod sebe - rekao je Bulat, a onda objasnio zbog čega je bitno da danas u njegovom domu svi budu u crnini.

- Za Veliki petak u našem domu je pod obavezno, pod brojem jedan, da svi nose crninu, jer je to najtužniji dan hrišćanstva, kada je Gospod razapet na krst. Nema muzike, svi su u crnom i, naravno, strogi je post. U nedelju je kraj posta, tucanje jajima sa decom, polupaju sve živo! Prošle godine mislim da smo oborili ginisovu knjigu rekorda koliko smo jaja razbili - priseća se pevač i dodaje:

- Raduju se deca, preneo sam to na njih. Deca farbaju jaja, ja im prenosim tu umetničku neku foru, koristimo i pastele, koje ne mogu da se prime, pa ostaju sve šare - otkrio je pevač.

