PEVAČICA ROĐENA U ŠTALI, BILA NEŽELJENO DETE! Potresni detalji iz života Zorice Marković: To je tad bila velika sramota!

Pevačicu Zoricu Marković poslednjih godina, mogli smo da gledamo u raznim rijaliti formatima.

Iako je tamo non-stop bila pod budnim okom javnosti, pevačica nije govorila preterano o svom privatnom životu, koji je bio buran i turbulentan. Pevačica je svojevremeno za "Informer" ispričala kroz šta je sve prošla.

foto: Printscreen/Pink

– Imam četvoro braće i sestara. U trenutku kada je moja majka bila trudna sa mnom i moja 20 godina starija sestra bila je trudna. To je tada bila sramota! Razmišljali su o abortusu… Majka me je ipak rodila, u štali. Ne znam ni kada sam se rodila! Nasmejem se kada me neko pita šta sam u horoskopu. Odgovorim im da sam vodopad - rekla je Zorica.

Kako je navela, bila je neželjeno dete, i zbog toga čak ne zna ni kada je tačno rođena.

– Sedam dana nisu znali šta će sa mnom. Zato ne znam kada sam se rodila, neki kažu 9. juna, a neki 31. maja. U mojoj porodici svi su imali neki zadatak. Moj je bio da čuvam 50 ovaca i 10 krava. U zapadnoj Srbiji žene su jake. Tako je i moja mama bila stub kuće, u kojoj je živelo 11 ljudi. Iako je bila niska i sitna, bila je jača od tri muškarca. Ona i otac su imali skladan brak. Bila sam neželjeno dete.

foto: Printscreen/Pink

U porodici je nastao haos jer je otac bio izričito protiv tog braka. Čak je išao u policiju kada se Zorica udala i kazao da će ih ubiti oboje, pisali su mediji.

– Sa 17 godina sam se udala, a 18 sam imala kada sam rodila sina Dejana. Milan i ja smo opstali u braku pet godina. On mi je bio prvi muškarac u životu. Iskreno sam ga volela, a varao me je sa konobaricama i koleginicama. Ja sa svekrvom vadim krompir i čuvam dete, a on j**e sa strane! Više puta sam ga uhvatila u prevari. U kuhinji restorana gde smo pevali zatekla sam ga na gomili sa konobaricom. Išutirala sam mu harmoniku, dugmići su leteli na sve strane. Podnela sam zahtev za razvod i otišla od njega. Prvom mužu sam poklonila sve što sam imala samo da bi otišao iz mog života - ispričala je tada Zorica za "Informer".

foto: Nemanja Nikolić

Kurir.rs/S.M./Informer

Bonus video:

04:04 ZORICA MARKOVIĆ VEĆ GODINAMA IMA ONOG PRAVOG: Mi smo u vezi bez obaveza, tu smo i za ozbiljne stvari, ali i za odnose!