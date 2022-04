NE MOŽEŠ DA PEVAŠ GOLOG*ZA! Lepa Lukić (82) održala BUKVICU pevačici (17) Šamar realnosti: OVO nikako ne sme da se radi na estradi

Lepa Lukić (82) upozala je "Zvezdu Granda" Zoranu Maćanović (17) i tom prilikom joj očitala bukvicu kako treba da se ponaša na sceni.

- Krenula sam na audicije sa još manje godina nego Zorana, a sa 20 sam već snimila pesmu "Od izvora dva putuća" - prisetila se Lepa dok je posmatrala mladu pevačku nadu, a nakon toga upitali su je koji savet bi dala Zorani, što ju je dotaklo.

foto: Damir Dervišagić

- Ko mene pita za savet? Kad me ona bude pitala, ja ću da joj dam - rekla je odsečno, a mlađana koleginica ipak uljudno upitala kako da održi karijeru, što je podstaklo kraljicu narodne muzike da joj se iskreno obrati i očita lekciju.

- Mora narod da te prihvati i da te održi, da budeš u venama narodu, da budeš normalna, pri zemlji, da ti ne bude gologuzje u prvom planu, a glas u drugom. Gledaj da vežbaš, da učiš od nas koji smo napravili karijeru. Ne možemo mi da uzmemo prut, pa da bijemo narod da nas podržava punih 50 godina. Treba ti glas i da stalno radiš na tome da ti pevanje bude u prvom planu, pa onda sve drugo - poručila joj je Lepa, pa se dotakla dostojanstva i odabira garderobe za scenu.

foto: Damir Dervišagić

- Možeš da se oblačiš mladalački, ali ne valja da pevaš u kostimu i gaćama. Eto, dajem ti savet da se oblačiš tako mladalački, kao devojka od 17 godina, sigurno se nećeš tako oblačiti sa 100 - našalila se, a Zorana klimanjem glave podržala svaku njenu reč i istakla da se nikad do sad nije oblačila provokativno, što je kraljicu narodne muzike odobrovoljilo da joj da još jedan savet.

- Budi tačna, profesionalna i broj jedan. Ja mislim da sam ostala broj jedan jer me narod voli jer sam pri zemlji. Nikad nisam dizala nos i govorila "Ja sam zvezda", to mora narod da kaže, džabe meni da ja to vičem, ako narod tako ne misli - rekla je Lepa.

foto: Damir Dervišagić

