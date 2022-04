ZBOG MRŽNJE NISU HTELI DA ME ANGAŽUJU, A SADA MI NE MOGU NIŠTA: Luna Đogani otkrila zašto je BATALILA pevanje i postala BLOGERKA

Luna Đogani i njen partner Marko Miljković zarađuju i više nego dobro zahvaljujući društvenim mrežama i Jutjubu. Ipak, pre nego što je uplovila u blogerske vode, ona se bavila i pevanjem, od čega je na kraju ipak odustala, a sada je otkrila i zašto.

foto: Kurir televizija

Đoganijeva je ispričala kako je zbog prevelike mržnje nekih ljudi ostajala bez angažmana, jer menadžeri nisu smeli, niti želeli da je pozovu da nastupa.

Ona i Anabela Atijas su se otvorile i za "Leksikon" Sanje Marinković otkrile koliko su ih negativni komentari gledalaca rijalitija oštetili i ugrozili im poslovanje.

foto: Printscreen

Na pitanje "koja je najneprijatnija situacija u karijeri", Luna je odgovorila:

- Generalno, ta mržnja ljudi prema meni. Ne utiče na mene lično, ali utiče na posao. Dešavalo se da ljudi koji hoće da me angažiju, ne mogu i ne žele zbog mržnje tih ljudi. Ni manje ni više nego mržnja je izraz koji upotrebljavam. Ume da bude neprijatno - rekla je Luna, aludirajući da je to uticalo na njenu pevačku karijeru i dodala da hejteri sada ne mogu da je ugroze.

foto: Printscreen/Instagram

- Ali, više me ne dotiče. Ne mogu da dopru više do mene, posao kojim se ja bavim im ne dozvoljava da utiču na moje poslovanje. Ranije su mogli, više ne mogu. Tako da sad mi to više ni ne smeta - rekla je Luna.

foto: Printscreen

Na pitanje koja je najveća nepravda koja joj je načinjena, osvrnula se na rijaliti.

- Dosta ima. Prvo to što se meni ništa nije praštalo, a drugima jeste - rekla je ona, a Anabela je dodala:

- Kada su drugi u pitanju, svi se bore za nešto svoje, sve je leigitmno i razmljivo. A kada smo mi u pitanju...

Inače, da je Đoganijeva odustala od pevačke karijere ponovo je potvrdila i rekla da za sada nema nameru da snima pesme.

One su prokomentarisale i koji je najgnusniji trač koji su čule o sebi.

foto: Kurir televizija

- Da imam rak na svim mestima. I da sam operisala boju očiju, to je medicinski neizvodljivo. Kao i kada su objavljeni neki eksplicitni snimci devojke koje podeća na mene, a nisam ja - rekla je Luna, dok je Anabela rekla da je najveći trač da se ne zove Anabela.

foto: Printscreen/Instagram

Kurir.rs/ J. S.

00:59 LUNA KAČI MIKROFON O KLIN Nakon što je snimila nekoliko pesama ŠOKIRALA ODLUKOM: Neće da se BAVI PEVANJEM, ima druge PRIORITETE