ŠVALERACIJA, PA SKUPA IZVINJENJA NA ESTRADI! Pevač napravio dete drugoj, žena mu sve oprostila! PADALE KLETVE, PRETNJE i PSOVKE

Kao bomba odjeknula je vest da je voditeljka "Slagalice" Marija Veljković razvela zbog navodne ljubavne afere sa kaskaderom, a ova skandal nije usamnjen kada je reč o preljubama na estradi.

Početkom marta, sve je iznenadila pevačica i rijaliti učesnica Ivana Šašić objavom na društvenoj mreži Instagram da se razvodi od Bojana Simića.

"Dragi moji, da ne bi bilo nekih spekulacija i priča, evo ovako javno: Razvodim se! Bojan i ja smo došli do situacije preko koje je nemoguće preći, tako da je najbolja opcija - razvod. Čistog obraza i mirne savesti izlazim iz braka sa Bojanom", napisala je između ostalog pevačica koja je kasnije potvrdila da je ju je suprug prevario sa starijom 14 godina od njega i da je reč o medicinskoj sestri.

Iako je Ivana rekla da će da se razvede, posle nekoliko nedelja je spustila loptu i mada je još ljuta i besna ostavila je prostora da će se pomiriti sa Bojanom.

foto: Printscreen/Facebook, Printscreen/Pink TV

Dragan Kojić Keba godinama se hvalio skladnim brakom sve dok nije pukla bruka kada je drugoj ženi napravio dete, i to neverstvo ga je skupo koštalo.

- Mene je trenutak slabosti i neverstvo koštalo 130.000 evra! - kaže Keba, koji tvrdi da je toliko novca dao na ime alimentacije za vanbračnu ćerku Inu, i to posle višegodišnjeg preganjanja po sudovima. Ali, to nije sve. Supruga Olja mu je oprostila prevaru, ali je Keba na nju prepisao svoju kompletnu imovinu i zvanično ostao bez ičega. Čak se i sudski razveo od supruge mada i dalje žive zajedno.

foto: Damir Dervišagić

- Posle bogatog životnog, bračnog i švalerskog iskustva, mogu samo da zaključim da je za mene neverstvo uvek bilo isplativije nego vernost. Vernost me je skupo koštala, a neverstva sam uspevao da zabašurim romantičnom večerom, cvećem ili poklonima - priznanje Andrija Era Ojdanić, koji je pored troje dece rođene u braku, ima i dvoje vanbračne dece.

foto: Printscreen/Premijera

Kako se priča na estradi, Marta Savić i njen suprug Mile Kitić, iako su u braku, žive svako svoj život. Mile voli da švrlja, a Marta za to ne daje ni pet para jer njen suprug švrljanja debelo plaća. Marta ima sve što poželi - udoban dom, automobile, vredne krpice, svaki čas putuje i radi što joj je volja. Pa šta ako je suprug nekad i prevari? To su samo kratki, ukradeni trenuci zadovoljstva, a to nije ništa naspram života o kakvom je sanjala i koji ima zahvaljujući galantnom mužu.

foto: Printscreen/Instagram

Zoran Pejić Peja ne krije da ga je neverstvo koštalo razbijenog automobila i razbijenih prozora u kući, koje mu je porazbijala tadašnja supruga Zlata Petrović kada je saznala da on švrlja.

- Nikada nisam varao kada smo bili u srećnoj fazi, samo kada se posvađamo. Pukne mi film, pa odem sa drugom. Kad se sa ženom pomirim, ja lepo priznam. E, onda krene detaljno preslišavanje od poze u kojoj smo vodili ljubav, pa nadalje. Kamo lepe sreće da sam mogao da je smirim poklonima! Ali, ja ljubav nikad nisam kupovao i plaćao. Mogao sam i da ćutim, ali šta da radim kad sam pošten čovek - kaže Pejić.

foto: Damir Dervišagić

Radiša Trajković Đani posle svakog vanbračnog izleta svoju suprugu obraduje vrednim poklonom od zlata do automobila. Kako se priča na estradi, on je jedno od svojih prvih neverstava platio silikonima, odnosno platio je ženi da poveća poprsje. Iako Đani danas tvrdi da se smirio i naprasno postao veran majci svoje troje dece, oni koji ga dobro znaju kažu da to nije tačno i da pevač i dalje ne može da odoli zgodnim obožavateljkama.

foto: Printcsreen/Premijera

Pevačica Aleksandra Bursać prevaru je osetila na svojoj koži. Naime, nju je pre nekoliko godina dečko Zoran Uglješić prevario sa starletom Anđelom Vešticom. Ona je tada istakla da nikada ne bi oprostila prevaru.

"Svi to znaju, javno je to bilo. Dopisivanje je za mene isto prevara, nikad ne bih prešla preko prevare", rekla je pevačica za Kurir.

Folker Aca Lukas u emisiji "Sceniranje" priznao je može da voli samo jednu ženu i da joj je veran kada su emocije u pitanju.

"Ja kad volim ja volim samo jednu ženu i samo sa njom. Mogu da je prevarim fizički kada ljubav dođe ispod neke razine, ali kada voliš ženu ne varaš je. Da imam ženu kući, a da za ljubav vodam ljubavnicu po gradu, e to je klošar i to nije muškarac. Sad sam slobodan i mogu da radim šta hoću. Nikako ne mogu da pojmim da kući imam životnu saputnicu, a napolju ljubavnicu", rekao je pevač.

foto: Kurir, Marina Lopičić

Lukas je svojevremeno ispričao da je bivšu suprugu Natašu prevario sa preminulom pevačicom Ksejinom Pajčin.

"Pevao sam na jednoj terasi u Sutomoru. Za vreme pauze pisao sam Kseniji. Nabrojao sam šta ću sve da joj radim i šta će ona meni. 'Aco, gotova pauza' čuo sam kolegu i ustao. Na brzinu sam poslao poruku. Kad sam uzeo mikrofon, kroz glavu mi je prošlo 'nisam valjda...'. Završio sam turu pesama i uzeo mobilni. Bio je pretrpan porukama s istog broja. Moja druga supruga Nataša je primila poruku umesto Ksenije. Odmah mi je odgovorila - u jednoj poruci samo psovke, u drugoj kletve, trećoj kombinacija psovki i kletvi", prisetio se on tada.

Pevač Boban Rajović i njegova supruga Dragica u braku su tri decenije, ali pevač ne krije da je imao buran ljubavni život i pored surpuge. Takođe, on je sve iznenadio kada je priznao da i sada ne može da garantuje da će biti veran ženi.

"Ne! Ja ne mogu da se zareknem, jer nikada ne znam šta donosi dan, a šta noć. Ja moju ženu volim najviše na svetu i ona je osoba sa kojom ću ja provesti ceo svoj život, a što se tiče prevara ja ću se svim silama truditi da odolim svemu tome, ali ne mogu da obećam", rekao je Rajović.

foto: Nemanja Nikolić

Voditeljka Jovana Jeremić nedavno se zvanično razvela od političara Vojislava Miloševića, ali razlog za njihov razvod navodno nije bila treća osoba. Naime, Jovana je jednom čak priznala da je bivšem suprugu oprostila prevaru, i da zbog ljubavnica nikada ne bi dozvolila da joj propadne brak.

NIKAD NISAM PREVARILA MUŽA, DOGOVORILI SMO SE DA SE RAZIĐEMO! Jovana Jeremić otkrila zašto se RAZVODI, a evo kako dele IMOVINU

"Jsam oprostila prevaru. Moj stav je jasan, brak se ne raskućava zbog ku*vi. Brak se čuva ukoliko je prava ljubav i ukoliko je kapital u pitanju. Brak se ne raskućava zbog ku*ve, ona služi da se muškarac izdrnda nad njom i završi se priča. Brak se prekida kada se neko zaljubi, kada neko paralelno ima vezu, kada neko ima ozbiljnu ljubavnicu koju voli više od žene, to je razlog za razvod", rekla je Jovana za Srbiju Danas.

foto: Printscreen/Instagram

Ivan Gavrilović u rijalitiju "Parovi" javno je prevario suprugu Marinu sa 20 godina mlađom Milijanom Bogdanović. Njih dvoje su i nakon rijalitija nastavili vezu, ali je pevač nedavno za Kurir otkrio da se vratio ženu i da se kaje zbog svega što je uradio.

"Završio sam sa Milijanom. Mojoj supruzi nije bilo lako. Ja verujem mnogo u Boga. Ona nije ni odlazila, pravo da ti kažem. Ona je bila u kući sa decom. Problemi koji su bili još su tu, ne možemo da vratimo točak unazad, ali važno je da se život nastavi, pozitivno samo, glava gore. Svašta se dešava u životu, sad lepo funkcionišemo. Još uvek je to sveže. Shvatite me", rekao je on.

foto: Ana Paunković

kurir.rs

Bonus video:

00:41 Maja Marinković otputova u Egipat i pokazala kako uživa