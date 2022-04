ZEZALI SU ME DA SAM SE OŽENIO ZBOG PAPIRA, JEDNOM SAM HTEO DA SE RAZVEDEM OD MARTE: Ovo ne znate o braku Mileta Kitića i pevačice

Pevač Mile Kitić već godinama uživa u skladnom braku sa koleginicom Martom Savić sa kojom ima ćerku Elenu, ali malo ko zna da je bio na korak od razvoda i sve to zbog frizure.

Naime, pevač je ispričao kako ga je Marta danima jurila makazama oko bazena kako bi mu skratila kosu, a na kraju ga je i ošišala, što je pevača izbacilo iz takta.

- Ja sam imao kompleks zbog frizure, jer kao i svaki muškarac sam počeo da gubim kosu. Imao sam 40 godina, puštao sam je onako sa strane i svaki put to zalizivao, pogotovo kad izađem iz bazena, što je Martu izluđivalo i danima mi je tražila da skratim kosu. Jednom ona uzme makaze i počne da me juri oko bazena, baš je bila uporna. Na kraju ja popustim i kažem joj da skrati samo malo, a ona odsekla sve. Toliko sam bio ljut da sam hteo da se razvedem. Govorio sam "Hoću da se razvedem, gotovo, šta ti mene šišaš?!", ali posle se i meni svidi ta frizura i od tad ja imam ovako kratku kosu - s osmehom se prisetio Mile u emisiji "Iz profila", a zatim otkrio čime ga je Marta osvojila.

foto: Printskrin/Instagram

- Kupila me je svojim ponašanjem, bila je tiha i staložena. Normalno, i lepa je, a sviđala mi se kao osoba. Imali smo u zajednički nastup u Nemačkoj, tad smo se prvi put i upoznali, razmenili telefone i to traje do današnjeg dana. Od '88. godine živimo zajedno, a Elenu smo dobili '97. godine - rekao je pevač koji je tada živeo u Nemačkoj. Kako Marta i on nisu bili venčani, a Elena je imala već deset godina, prijatelji su se često šalili na njegov račun, pogotovo kada je zbog ćerke rešio da ozvaniči njihovu vezu. Kaže, na brak su se odlučili isključivo zbog prezimena i prava deteta.

foto: Printscreen/Prva/Exkluziv

- Dobili smo dete, a nismo bili venčani, pa se Elena vodila samo na Martu, zato smo i odlučili da se venčamo. Posle su me prijatelji zezali da sam je oženio zbog papira, jer Marta ma nemačko državljastvo. Mi danas imamo takvo poverenje da nemamo nikakvih problema i da ništa ne može da rasturi naš brak - zaključio je Mile.

foto: Printscreen/Premijera

Kurir.rs/K.Đ/Grandonline

Bonus video:

00:29 Marta i Mile Kitić prvi put zajedno u Dominikanskoj Republici