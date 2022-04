PEVAČICA ZAVRŠILA U BRUTALNOJ KAFANSKOJ TUČI, POTOM I NA SUDU! Haos i lom na Ibarskoj: Letele flaše i stolovi JEDAN IZGUBIO OKO

- To je bilo u kafani Čergi na Ibarskoj magistrali. Bila sam tada trudna sa drugim sinom i policija je došla u 4 sata ujutru da me odvede do Čukarice zbog tog dečka koji je izgubio oko - rekla je pevačica u Sceniranju na Kurir televiziji.

foto: Kurir televizija

Dodala je da je sve počelo kada je mladić prišao pogrešnim devojkama. Tuča je počela, a ona je pojurila da se sakrije u kuhinju.

- Tu su bili dva drugara taksista koji su došli sa devojkama, tada su bili žestoki momci sa Petlovog brda. Kada je došao taj dečko, on je krenuo da se mota oko tih devojaka. Naravno, ispala je tuča. Tukli su se samo tako, letele su čaše, flaše, stolovi. Dečko se samo vratio da pogleda nešto i u tom trenutku ga je udarila flaša zbog koje je izgubio oko. Ja sam rekla na suđenju da ništa nisam videla. Što i jeste tako jer sam pobegla u "kujnu" i sakrila se - rekla je pevačica.

Kurir.rs

