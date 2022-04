RAZVELA SAM SE PRE 16 GODINA, NE ZNAM KAKO TAJ ČOVEK IZGLEDA: Vesna Dedić iznela privatne detalje, otkrila da je sad ZALJUBLJENA!

Voditeljka Vesna Dedić svima je poznata najviše po autorskoj emisiji gde intervjuiše poznate.

Ona ističe da su se retko dešavale situacije da se gost ne pojavi, a izuzetak je bio glumac, koji je zaboravio na dogovoreni termin snimanja.

- Goste biram na osnovu svog osećaja, vidim neku predstavu, film ili intervju. U očima tog nekog glumca, pevača ili sportiste vidim da može da kaže nešto što će mojim gledaocima značiti, da bude poučno ili prosto samo da im dirne dušu. Pripreme za emisiju su do pre pet, šest godina bile naporne, provodila sam dane i noći u arhivi Radio Beograda, lista Politika, gledala VHS kasete sa filmovima ili privatnim snimcima, a sada mnogo toga radim na iskustvo... započela je Vesna, koja je istakla da se dešavalo da joj se gosti ne pojave.

- Ranije ne, ali u poslednje dve godine jeste zbog korone. Pet, šest puta sam imala situacije, jednom smrtni slučaj, to je život, čak i ako se ne emituje moja emisija, ništa se u ovoj zemlji neće promeniti. Nisam od onih novinara koji histerišu i drame. Jednom je samo gost zaboravio i zvao me da me pita: 'Je l' se ljutiš mnogo?', rekla sam da se ljutim, bio je to pokojni Lane Gutović, ali posle toga je došao - ispričala je Vesna i dodaje da nije imala neprijatnih situacija sa gostima:

Svakom čoveku je najbitnija podrška voljenih ljudi, šta god radili, a Vesna u svojoj najvećoj podršci ima i najveću kritiku.

- Lenka ćerka je moj ozbiljan navijač. Retko gleda moje emisije, kritikuje da moram da menjam scenografiju, da mora da bude malo modernije, stajling, a najviše me je kritikovala što sam skromna. Niko od nas ne sme da bude zatvoren u krugu porodice iako je tu najsigurnije, imam podršku od kolega i prijatelja, i učenika iz radionice u kojoj sam predavala - rekla je voditeljka, koja ima ritual nakon emisije.

- Nikada u životu nisam pila alkohol tokom emisije. Sve što stoji tamo na stolu je sok od borovnice, jabuke, voda. Ne bih se osećala prijatno da pijem i vodim emisiju. Nikada ne jedem pre emisije, treba mi snaga i adrenalin, u pauzama pojedem malo. Ritual posle emisije je da obavezno idem u kafanu, najčešće sa Dunjom i tu jedem roštilj i popijem jednu rakiju, i dve čaše vina i bude mi taj dan, u kojem čujem ozbiljne životne priče, lepši i lakši. Normalnija se vratim kući, pošto nikada ne donosim posao kući - istakla je Vesna i dodaje da retko gleda televiziju:

- Kada gledam, a to je stvarno retko, gledam ciljano, kada mi prijatelji kažu da je na primer kod Jovane Joksimović bio dobar gost, pa pogledam, u tim slučajevima.

Vesna ne krije da joj se momci udvaraju, ali ne želi da otkriva detalje.

- Devojka sam, što znači da imam udvarača, ali kao svaka poštena devojka, ja sam stidljiva i ne mogu o tome da pričam. One udvarače koje nemaju šanse kod mene jako poštujem, cenim njihov ukus, o svim svojim udvaračima i muškarcima uvek sve najbolje - rekla je voditeljka, koja jeste zaljubljena, a da je za to kriv nov roman koji piše:

- Jao, ja sam uvek zaljubljena, baš jako, je l’ se vidi? Sve je to istraživačko novinarstvo.

Vesna se sa bivšim suprugom razvela kada je njihova ćerka Lenka imala samo četiri i po godine, a ona kaže da ga više i ne pamti.

- Razvela sam se pre 16 godina, zaboravila sam kako taj čovek izgleda, nismo se sreli godinama, morala bih da pustim kasetu sa svadbe da ti kažem da li sam bila u venčanici. Hoću uvek da pričam o razvodu kao svom iskustvu, ali o tom čoveku zaista nema potrebe. Oboje smo nastavili svoj život - zaključila je Vesna.

