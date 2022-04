MISTERIJA ČETVRTOG SRCA VODITELJKE SLAGALICE: Marija Veljković napravila pometnju objavom u JEKU AFERE sa Urošem Ćertićem

Voditeljka Marija Veljković je u danima koji su za nama jedna od glavnih tema domaćih medija, pri čemu ona sama daje sve od sebe da, narodski rečeno, ne "doliva ulje na vatru".

Ipak, Mariji je pošlo za rukom da stavi mnoge u rebus kada je na društvenim mrežama objavila fotografiju sa decom uz opis: "Moja tri srca. Na slici nedostaje četvrto srce. Srećan Vaskrs".

Ovim povodom se na Tviteru pokrenula oštra rasprava o tome na šta je tačno Veljkovićeva mislila kada je spomenula četvrto srce.

"Četvrto srce se odnosi na bivšeg muža", "Ma, kakav bivši muž, misli na onog Uroša", "Ja bih rekla da je htela da kaže da ona više nema srce ili da joj je slomljeno, ali nisam sigurna", nizali su se komentari bez konca i kraja.

Podsetimo, voditeljka Slagalice, posle navoda da se u stvari razvela od Milana Milovanovića zbog afere sa kaskaderom Urošem Ćertićem, bila šokirana i nije mnogo komentarisala.

- Molim?! Šta je to? Nemam komentar, stvarno ste me sada šokirali - rekla je voditeljka.

Uroš je bio pričljiviji, davao je izjave za medije, tvrdeći da su oni bili komšije

Marija se razvela nakon više od deceniju braka sa Milanom Milovanovićem sa kojim ima troje dece. Voditeljka je ranije otvoreno govorila o krahu braka.

- Mada rastavljeni, mi smo mama i tata i to ćemo biti do kraja života. Roditelji smo već deceniju, a to nije malo. Njih troje su veliki, pametni i razumni, imaju svoje vreme i s tatom i s mamom, vole i mamu i tatu. To je jedino bitno - ispričala je voditeljka tada ističući da njihovom odnosu nije presudila treća osoba.

