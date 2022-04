OVO JE PRAVA ISTINA O SAŠI POPOVIĆU I LEPOJ BRENI Šuškalo se da su bili u vezi, KUPOVAO JOJ HALJINE, kostime a evo šta su oni BILI

Još od dana najveće slave Slatkog greha spekulisalo se da su Lepa Brena i Saša Popović bili u emotivnoj vezi.

Kako bi stavio tačku na nagađanja jedan poznati harmonikaš se oglasio i otkrio pravu istinu o Breni i Saši.

- Razumem što je svima osamdesetih delovalo da su Sale i Brena bili zajedno, i ja bih u to verovao da ih oboje dobro ne poznajem ì da nisam s njim provodio dosta vremena. Oni su pre svega bili i ostali veliki prijatelji, međutim, kako su provodili tolike dane zajedno, vremenom je taj odnos dobio na težini, ali ne u muško-ženskom smislu. Ma kakvi – rekao je harmonikaš pre nekoliko godina za Scandal! i objasnio da je Sale Brenu zavoleo kao da mu je rođena sestra.

- Kupovao joj je najlepše haljine i kostime za scenu, ali nikad nije imao nameru da je osvoji, prosto su se voleli kao da su najrođeniji. I on nju, i ona njega. Umeo je da joj pripremi i žurku iznenađenja za rođendan, unajmio bi joj igrače, plesačice, najbolju hranu, piće, nekad su te proslave bile na skupim jahtama… Ali Brena je to i zaslužila, preko nje se i Saša proslavio i prosto je hteo da joj se oduži. Zbog te njegove pažnje i dan-danas svi misle da su oni bili u emotivnoj vezi, međutim, daleko od toga da je to tačno. Njih veže samo bliska prijateljska ljubav koju ništa ne može da poremeti - zaključio je izvor.

