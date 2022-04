AMMAR MUKU MUČI SA PERTLAMA! Glumcu presela šetnja: Evo šta je Mešić uradio zbog čega je ŠOKIRAO PROLAZNIKE! (FOTO)

Ammar Mešić muku muči s petlama na svojim patikama.

foto: Kurir

Popularnog glumca naš paparaco fotografisao je u zanimljivoj situaciji prilikom šetnje Vračarom. Sve vreme tokom uživanja u prelepom prolećnom vremenu, on je muku mučio sa svojim patikama i pertlama, koji su mu pravile problem. On je više puta pokušavao da ih zaveže, ali kako to nije uspeo, u jednom trenutku je čak seo i na stepenice kod ulaza u kafić kako bi konačno video u čemu je problem. Njega nije zanimalo ni to što ga slučajni prolaznici prepoznaju, a jedan od njih je hteo i da mu pomogne, zbog čega mu je i prišao. Ipak, glumac iz hit serije "Igra sudbine" je to ljubazno odbio. Nakon što se konačno izborio s pertlama, on je ustao i nastavio sa šetnjom, kao da se ništa nije dogodilo.

foto: Kurir

Podsetimo, Ammar često voli da istakne da je osoba koja dosta vremena posvećuje svom fizičkom i psihičkom zdravlju.

- Vozim se autobusom, ne bih dao pare za taksi ni u ludilu - rekao je on svojevremeno za Kurir.

Istakao je i da ga u prevozu zaustavljaju da se s njim slikaju i da im da autogram, te da mu te stvari ne padaju teško.

foto: Kurir

Njemu je najbitnije to da bude usklađen sa svojom glavom i dušom:

- Dosta radim na sebi i fizički i psihički. Sve to kada se spoji i kada uveče dođem kući, budem zadovoljan što svoj život živim na stabilnim nogama i što je usklađen s mozgom i s dušom. Sve se to spoji da uveče kad legnem, budem zadovoljan - objasnio je glumac.

foto: Kurir

Kurir.rs/A.Panić

Bonus video:

02:04 AMMAR MAŠIĆ NE KORISTI TAKSI: Devojke mi se udvaraju i u GRADSKOM PREVOZU