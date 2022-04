IŠLA SAM U CRKVU I PLAKALA: Zlata otkrila kako proslavlja praznike, pa sinu ispunila posebnu ŽELJU! Nije to radila 30 godina

Popularna pevačica Zlata Petrović otkrila je kako obdeležava najradosniji hrišćanski praznik i koji se običaji poštuju u njenom domu.

Ona je priznala i ko je zadužen za pripremanje praznične trpeze i ukrašavanje jaja.

- Kao i svake godine, u krugu porodice. Došla su mi deca i unučići. Spremamo standardno, jedan lep ručkić, nije važno šta je na stolu, važno je sa kim to provedeš. U ovom slučaju ja sam i baba i mama, kao i uvek se potrudim da to bude za decu odlično. Mi nismo alavi, mi smo toliko jedna normalna porodica, radujemo se svakoj sitnici, ako je od srca, radujete se, a ako je rada radi to nije to. Uvek se setim svog detinjstva kada nisam mogla to sebi da priuštim, a možda bih jadna kao detence tada to volela. Sva deca u ovom vremenu ničega nisu željni, retko ko. Sad se živi u drugom vremenu, uvek učim decu da budu skromna i normalna da u ljubavi i radosti to provedemo. Baba je u kući sve sredila, krećemo od supice pa nadalje - priča Zlata.

foto: Damir Dervišagić

- Bila sam u crkvi, u Hramu na Mirijevu je prelepo... Juče kad sam ušla ja sam zaplakala od sreće - priznaje Zlata.

Ovom prilikom otkrila je kakve joj uspomene budi Vaskrs i koliko je emotivna u peridu praznika.

- Moja generacija je nekada živela drugačije. Čekali smo praznike jer kao tada dobiješ nešto i radovali smo se. Uvek se radujem prazniku i zahvaljujem se Bogu svako jutro i veče, a kamoli za praznike. Juče sam išla u crkvu i plakala... I od sreće i od tuge, svašta mi se pomešalo. Ljudi koji rade u crkvi znaju ta moja osećanja, poznaju me. Probudilo mi je stare emocije i uspomene - otkriva pevačica.

- Juče mi sin kaže ''Kevo ako možeš poparu molim te da mi spremiš'', reko kakvu poparu, nisam to 30 godina spremala. Ne znam zašto, ali toliko mu se to jelo, podseća ga na detinjstvo valjda, odmah sam spremila - priznala je Zlata Petrović.

foto: Printscreen/Grand

Kurir.rs/K.Đ/Pink.rs