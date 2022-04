JANJUŠ PRIČAO KAKO JE SA TAKIJEM ZAKOPAO RATNE SEKIRE: Otac Maje Marinković sad se oglasio i priznao SVE!

Marko Janjušević Janjuš pre neki dan je rekao kako su on otac njegove bivše devojke Maje Marinković izgladili odnosem, te da kada bi se sada sreli on i Taki Marinković sve bi bilo u najboljem redu.

- Odavno se više ne komentarišemo Taki i ja, to je sve iza nas, nemam protiv njega ništa, sve se završilo, kad bismo se sreli na ulici, bilo bi sve okej jer smo zakopali ratnu sekiru - rekao je nedavno Janjuš.

Povodom ovih navoda oglasio se Taki i neočekivano demantovao svaku Janjuševu rečenicu:

- On mene u životu ne zanima, nisam ga video nikada. Ja niti ga znam, niti ga poznajem, niti me zanima čovek, ja imam svoj život, on svoj, Maja ga je nadam se prebolela, tako da me taj čovek ne zanima u životu, šta ima ja da ga komentarišem i dajem mu na značaju. Ja imam svoj život, njihovi me ne zanimaju - rekao je Taki.

