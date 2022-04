STREPILE ZA ŽIVOT ZBOG PSIHOPATA Pevačice godinama UHODILI manijaci, pretili ubistvom, dolazili ispred kuća, primale JEZIVE poruke

Estradne ličnosti neretko su na meti manijaka, lopova i progonitelja, koji su u velikom slučaju opsednuti njihovim karijerama i životima.

Mnoge pevačice bezbroj puta doživele su neprijatnost od strane muškaraca, koji ih prate i koji žele da budu sa njima u emotivnoj vezi. Sandra Afrika poslednja je u nizu pevačica koja je imala ovakvo iskustvo.

foto: Damir Dervišagić

Naime, Sandru Prodanović u jednom restoranu u Beogradu napao je muškarac iz Hrvatske. On je nju proganja i uhodio goinu dana, a kada je došao do nje, poručio je da će je "zaklati" ukoliko u se ne javi. Policija je hitno intervenisala nakon što ju je napao i na licu mesta se pojavila sa tri patrole, a vrlo brzo je nepoznati muškarac uhapšen.

- Čovek koji me proganja više od godinu dana se pojavio ispred mene i pitao me: "Znaš li ti ko sam ja?". Ne znam šta je hteo. Da li da razgovara sa mnom ili šta već... Pretio je svima koga je video u mojoj blizini na društvenim mrežama. Sada tek nisam mirna - rekla je uznemireno folkerka.

foto: Damir Dervišagić

Nažalost, kroz sličnu situaciju prošla je i pevačica Nina Badrić. Naime, nju je godinama uhodio pomahnitali fan, kojeg je odlučila da prijavi policiji.

- Zamislite kako je živeti sa spoznajom da vas neko konstantno prati i da uvek vreba na vas? Da zna vašu adresu i dolazi vam na prag, zvoni na vrata stana, da letuje gde vi letujete i spava u hotelim gde vi nastupate. Da u svakom trenutku zna gde se nalazite i da čak na autu pronađete uređaj za praćenje. Najviše sam zahvalna policiji s kojom sam u kontaktu, jer te stvari nisu nimalo bezazlene. Takve sam situacije nažalost prošla više puta u životu i nadam se da nikada više neću morati da se suočavam sa takvim ljudima, jer to nikome ne bih poželela - rekla je Nina za hrvatski “Jutarnji” te objasnila da nakon što je na autu našla uređaj za praćenje odmah je pozvala policiju:

foto: Kurir televizija

- Isključivo i samo zahvaljujući policiji uspela sam da se zaštitim, te sudskom zabranom prilaska oslobodim takvih ljudi, koji su me opsedali uvereni da smo jedno drugom “suđeni” ili “da me treba spasiti”.

Penzioner Ilija M. neretko je dolazio na pevačicinu adresu, slao joj pisma i pesme, pojavljivao se pod prozorima stanova i hotela od Zagreba, preko Brača, do Hvara. Pratio ju je i po prodavnicama, te samo u tišini zurio u nju. Iako mu je Nina Badrić rekla u dva navrata da s njim ne želi nikakav kontakt, on nije odustajao.

- Nakon što sam dotičnog više puta kroz miran razgovor pokušala zamoliti da me ostavi na miru i prestane uhoditi, bila sam prinuđena da potražim pomoć od policije. I to je najbolje što sam mogla da uradim. Ubuduće neću čekati niti jedan dan. Takve soobe se uvek okome na nezaštićene žene i u takvim situacijama mi je žao što pored sebe nemam jednog Supermena pa da stisne jednu pedagošku takvim osobama - pričala je ona.

Međutim, krajem prošle godine, penzioner Ilija M. uhapšen je zbog višegodišnjeg uznemiravanja pevačice i osuđen je na osam meseci zatvora, uslovno na tri godine.

- Poričem krivicu za delo koje mi se stavlja na teret. Ne sporim da mi se gospođica Nina Badrić svidela u njenoj muzici. Postao sam njen fan, slušam njene pesme, odem na koncerte, ali ne na svaki. U desetak godina bio sam na njih 15-ak. Ne znam šta znači kad kaže da sam u nju zurio. Nisam bio nikada nepristojan prema njoj - rekao je uhoditelj.

foto: ATA images

Unzemiravanje je na svojoj koži ostila i Jelena Rozga, koju je godinu dana uznemiravao muškarac.

Agonija kroz koju je prošla dobila je epilog kada je progonitelja Dragana C. prijavila

Muškarac koji je godinu dana uznemiravao pevačicu, mogao bi da dobije šest meseci pritvora, uslovno dve godine

Drama kroz koju je prošla Jelena Rozga, kada ju je godinu dana uhodio jedan muškarac, dobila je značajan epilog.prijavila za uznemiravanje, Opštinsko državno tužilaštvo u Splitu podiglo je optužnicu i zatražilo od suda da prihvati njihov krivični nalog. Muškarac koji se nametljivo ponašao prema Jeleni, a na kraju joj dolazio i na vrata, hrvatski je državljanin.

foto: Printscreen/Pink

Kako se navodilo, tužilaštvo tražilo šest meseci zatvora, uslovno dve godine, a u optužnici još stoji da se “deset godina stariji muškarac tereti da je od 13. avgusta 2019. godine do početka septembra 2020. godine, preko svog mejla i raznih profila na društvenoj mreži Instagram slao neprimerene poruke na Rozgin mejl i Instagram”.

Nepoznati progonitelj je u tim porukama navodno insistirao da njih dvoje započnu druženje, a čak je želeo i da imaju ljubavnu vezu. Osim što joj je kupovao poklone, koje je ostavljao po radnjama za nju i slao joj adrese gde da ih podigne, on joj je dolazio i na kućna vrata, čak joj govoreći da s njom želi da ima intimne odnose. Kada je dobila vulgarne i neprimerene poruke, Rozga je odbila svaku komunikaciju s njim, ali je on počeo da joj šalje svoje fotografije kako vozi “audi”.

Pevačica je odlučila da pokrene proces kada je počeo intenzivno da joj dolazi na vrata, zvoneći joj u nadi da će mu otvoriti. Da bi joj dočarao ozbiljnost, fotografisao se ispred ulaza gde pevačica živi, a onda joj to slao kao dokaz. On je nastavio, zatim, i dalje da joj šalje bezbroj poruka, u kojima je naglašavao da želi s njom da ima vezu i intimne odnose.

Inače, Dragan C. iako je hrvatski državljanin, živi u Nemačkoj, a kako navodi portal 24sata.hr, on je u policiji priznao da je tačno sve što je hrvatska zvezda navela u prijavi, te da joj se prvi put obratio 2017. preko Fejsbuka.

foto: Prentscreen Premijera

Seka Aleksić 2017. godine prijavila je jdenog korisnika društvenih mreža.

- Molim vas da ignorišete ovu bolesnu osobu koja svim mojim poznanicima i prijateljima piše poruke u moje ime, skida moje fotografije sa ovog profila i kači na svoj, govori da sam otvorila drugi Instagram i dogovara se da mi ljudi dođu na kafu kući itd.... Bolesno!!!! Ovo će biti drugi slučaj koji se tiče Instagrama da sam prijavila policiji! Ova osoba definitivno nije normalna osoba! Na žalost - napisala je Seka.

foto: Kurir Televizija

Pevačica Slavica Ćukteraš našla se na meti internet zlostavljača. Naime, njoj su stizale preteće poruke, a ona je rešila da ceo slučaj prijavi policiji. Pevačica je na svom Instagram nalogu podelila fotografije na kojoj joj se nepoznato lice obraća porukom "da bi je trebalo mučki ubiti".

- Pošto pravi lažne profile i ne prestaje da maltretira, sada će se policija baviti ovom personom. Prijava je predata, uz sve poruke i pretnje - napisala je pevačica, a onda upozorila i ostale:

- Kao nekome ko je javna ličnost, jasno mi je da postoje ljudi koji ne vole mene, moju muziku, moje izjave koje ne razumeju. U redu je da se ne slažete s onim što predstavljam, ali od sada, svako ko pretera, dobiće prijavu. Vama se neću baviti ja, već organi reda - napisala je Slavica tada.

foto: Kurir televizija

Teodora Džehverović prvi put je u junu 2020. progovorila o onome što joj se dešavalo duže vreme dešava i što je mučilo, ne samo nju, već i njenu porodicu i prijatelje.

Mlada pevačica je i ranije pričala o tome da trpi maltretiranje od strane neke osobe još otkako je izašla iz "Zadruge 1", a kako je izjavila u emisiji "Amidži šou", to se nastavilo i, prema njenim navodima, ona je znala o kojoj se osobi radi, te je otkrila i ime i prezime.

foto: ATA images

- Mnogi mediji znaju da sam rekla da postoji osoba koja me maltretira već tri godine, od kada sam ušla u Zadrugu 1 do dana današnjeg. Njeno ime je K. N. i ono što sam čula jeste da radi u školi - rekla je Teodora.

- Uopšte mi nije svejedno dok pričam o svemu ovome, zato što sam toliko ćutala, ali sada je stvarno dosta. Toliko uvreda, pretnji, sa različitih profila, ali ja nekako uspem da saznam da je ona... Pitali su se ljudi ko je - izjavila je Teodora i još jednom iznela tvrdnju da se radi o K. N.

Tvrdim i stojim iza toga da su ti profili lažni. To je duševni nemir, koji je nanesen i mojoj porodici i mojim prijateljima. Niko od nas nema slobodu govora, slobodu kretanja... Zalazi se u svaki delić mog života, mislim da niko nema prava na to. Ja jesam javna ličnost, ali danas smo svi na društvenim mrežama javne ličnosti. Mislim da to nisam zaslužila, pogotovo ne od osobe kojoj ništa loše nisam uradila, koju pritom i ne poznajem...

foto: ATA Images

Kurir.rs/I.B.

Bonus video:

04:01 Nina Badrić oduševljena UMETNICOM, otkrila sve o PROGONITELJU i emotivnom životu