CRNKA I PLAVUŠA NAPRAVILE POMETNJU! Ivona Pantelić pokazala ĆERKU Mašu i ljudi ne prestaju da komentarišu koliko LIČE! (FOTO)

Ivona Pantelić jednom prilikom objavila je fotografiju sa ćerkom Mašom i napravila "pometnju" na Instagramu.

Poznata voditeljka podelila je fotografiju iz Dubaija na društvene mreže, a usledili su brojni komentari i pohvale na račun voditeljke i njene ćerke. Mnogi su pisali Ivoni da je Maša ista ona, samo sa tamnijom kosom.

"Dve lepotice", samo je jedan od komentara na Instagramu.

Podsetimo, ranije je voditeljka u javnosti ispričala kako se borila sa dijagnozom kancera dojke.

"Koliki je značaj prevencije, odlazaka na redovne medicinske preglede, shvatila sam na ličnom iskustvu, i to tek kad sam se suočila sa opakom bolešću. Kad su čuli da sam obolela, neki ljudi su mi govorili “baš mi je žao” ili “strašno”. O tugaljivim, spuštenim pogledima da ne govorim. Čim ste bolesni od karcinoma, kao da ste otpisani, kao da za vas više nema spasa. To je zastrašujući način razmišljanja. Kancer je opasna bolest, ali ako se otkrije na vreme, kao što je to bio slučaj kod mene, velike su šanse za izlečenje", ispričala je jednom prilikom voditeljka.

