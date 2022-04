RIJALITI UČESNICA U LOŠEM ZDRAVSTVENOM STANJU! Jedva stoji na nogama: Molim Boga da me uzme, ovo je neizdrživo!

Kristijan Kiki Nikolić, poznatija kao Kiki Star, lošeg je zdravstvenog stanja, zbog čega se potpuno povukla iz javnog života, a na društvenim mrežama skoro da više ništa ne objavljuje.

Bivša učesnica rijalitija "Parovi" koja je postala poznata po tome što je transrodna osoba za kratko vreme zadobila je ogromne simpatije nacije. Ljudi su je prihvatili takvu kakva je i nije bilo podeljenih niti onih koji su je mrzeli ili osuđivali zbog toga što je drugačija.

foto: Happy screenshot

Ona je sve to iskoristila da dobro profitira i postane poznata u svetu influensera i tik-tokera. Počela je da zarađuje dosta novca i ostvaruje snove, a onda je sve stalo.

- Kiki je godinama živela u užasnim uslovima i oduvek je imala probleme s roditeljima, jednostavno, uvek su bili u svađi. Tukli su se jer nisu imali para. Nisu se slagali, otac je pio, a majka je bila mučenica koja je radila na 100 strana da zaradi za život. Išla je po pijaci da prodaje razne stare stvari koje je dobijala od ljudi da bi zaradila za život. Kiki je sve to znala i patila što je tako. Još kao mala je obećavala mami da će joj, kad bude mogla, obezbediti lepši i bolji život. Otac je stalno dovodio neke žene, a majka je morala da ih trpi i gleda po kući. Ona i sestra Melisa, koja je takođe transrodna osoba, radile su i mučile se da opstanu. Skupljale su kartone po ulici i ostale sirovine da bi bile site. Nisu znale za bolje i njima to nije bilo teško ni neobično. Kiki je oduvek bila gojazna i to tada nije bilo opasno, bila je klinka. Sada je sve drugačije. Iako je ljudi vole kao punačku, da ne kažem debelu, njeno zdravlje je narušeno - počinje drugarica kontroverzne transrodne devojke iz rijalitija "Parovi" koja je naprasno nestala poslednjih meseci i nema je nigde.

Ona je krenula da ostvaruje snove i sve je išlo po planu. Počela je da zarađuje, nema gde je nisu zvali da snima za njih i da se reklamira. Snimala je reklame na Instagram nalogu, gde je imala preko 100.000 pratilaca, što je bilo više nego neke pevačice ili pevači. Zvali su je iz stomatoloških ordinacija, salona lepote, butika, agencija za putovanja, svi. Imala je svoju cenu i njima je to bilo super. Pomagala je svojima, davala im novac. Onda je snimala i za Jutjub, Tik-tok. Svuda je lepo zarađivala. Iako su joj svi govorili da smrša jer nije dobro za zdravlje, nije slušala. Jednostavno, nije htela da poradi na tome, jela je kao "provaljena". Po dve pljeskavice odjednom, po četiri palačinke. Nije imala meru: "Jedem dok sam živa. Sutra mogu kola da me udare i da umrem. Da ostanem željna hrane. Ima da krkam dok mi creva ne popucaju", govorila je ona meni, a onda je sve ovo počelo da se obistinjuje jer se veliki broj kilograma odrazio na njeno zdravlje - kaže njena drugarica, prenosi "Republika".

- Kiki je mnogo loše, nažalost. Sve se iskomplikovalo i oni hormoni koje je pila pred promenu pola napravili su haos u organizmu. Počela je da otiče i nadima se kao nikad. Noge su joj pune vena, ne može da hoda, ni da se kreće. Ne može da sedi jer je leđa mnogo bole od tih 150 kilograma, koliko ima. U licu ne liči na sebe. Izobličila se od nadimanja i vode. Zglobovi i prsti su joj naduti. Jedva ide i do toaleta. Proklinje sebe što nije slušala kada su joj govorili da smrša i dovede se u red. Sada je strašno kako joj je. Bolovi su nesnosni i stalno pije brufene. Ne znamo kako će da prebrodi sve ovo: "Molim Boga da me uzme jer je ovo pakao. Nisam nikad bila lošije. Noge ne osećam, kao da sam nepokretna. Vene su mi do butina. Leđa pucaju. Vrat me boli. Molite se za mene. To je jedino što ostaje", napisala mi je Kiki u poslednjoj poruci koju mi je poslala. Ne želi nikoga da gleda i zatvorena je u četiri zida. Molite se za nju - rekla je na kraju njena prijateljica.

foto: Printscreen/Happy

Kurir.rs/S.M./Republika.rs/Srpski telegraf

Bonus video:

00:14 DALILA I DEJAN ĆE MORATI BEZ JEDNOG U ZADRUZI 5: Dragojevići ulaze u rijaliti, a evo od koga su se OPROSTILI! (VIDEO)