Travelland i ULTRA LAST MINUTE: HURGADA sa polascima 7. i 14. maja All inclusive aranžman od 449€

Traži se mesto više za odmor u Hurgadi tokom maja. Ugrabite aranžman po Ultra last minute cenama za polaske 7.5. i 14.5. samo u agenciji „Travelland“.

Egipat kao zemlju pustinja i kamila, piramida i faraona, zemlju Crvenog mora i luksuznih hotela, vredi posetiti u bilo koje doba godine. Maj je idealan mesec za savršen odmor. Hurgada je destinacija koja pruža zabavu i udobnost za sve generacije. Agencija „Tavelland“ kao i do sad brine o svojim putnicima, te je spremila čarter let za Hurgadu za polaske 7.5. i 14.5. po najnižoj ceni od 449 evra po osobi sa all inclusive hotelskom uslugom. U pitanju je paket aranžman od 8 dana, 7 noćenja. Za polazak 7.5. moguć je boravak i na 10 noćenja, a najniža cena paket aranžmana je 500 evra po osobi.

Mesta ima još malo i ne treba čekati poslednji trenutak, jer niže cene od ovoga sigurno neće biti. Hoteli visoke kategorije koji se izdvajaju iz ponude agencije po specijlanoj ceni su sledeći:

• Royal LagoonsAqua Park Resort 5*/AI = od 449 €

• Minamark Beach Resort 4*/AI = od 455 €

• Sunny Days 4*/AI = od 480 € • Sea Gull 4*/AI = od 505 € • Swiss Inn Resort 5*/UAL = od 560 € • Caribbean World 5*/AL = od 575 € • Hilton Plaza 5*/AI = od 645 €

Kad jednom odete u Egipat, često ćete mu se vraćati, i u to smo sigurni.

Svi zainteresovani za putovanje mogu izvršiti rezervacije na adresi Dobračina 43, u Beogradu. Poslovnica radi radnim danima od 09-20h, subotom od 09-16h. Za najaktuelnije ponude i važne informacije, agenciju “Travelland” možete zapratiti i na društvenim mrežama Facebook i Instagram.

