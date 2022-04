REKAO MI JE DA IMA DOZVOLU, NEKA GA TAMO DA SE OTREZNI Kurir u Brestaču, Darkova mama OČAJNA: Bolje je što je raskinuo sa Barbarom

Pevaču Darku Laziću određen je pritvor i on će najverovatnije u toku dana biti iz policijske ćelije sproveden kod sudije za prekršaje.

Folker je pre privođenja zbog brze vožnje na auto-putu bio je na rođendanskoj žurki u jednom prestoničkom restoranu kod boksera Marka Nikolića. Lazić je prilikom zaustavljen bio podvrgnut alko i droga testu, koji je pokazao da je pozitivan na kokain, dok je u organizmu imao 0.91 promila alkohola.

foto: Zorana Jevtić, Nemanja Nikolić

Kurir je posetio Darkov rodni Brestač, gde smo zatekli njegovu majku Branku, koja je priznala da je veoma zabrinuta za sina i da nije imala predstavu da je nastavio da živi po starom.

- Ništa ne mogu da kažem dok se ne čujem sa Darkom. Ja sam od novinara čula da je uhapšen. Kao majka, naravno da sam jako zabrinuta. Znala sam da je nastavio da pije po malo, ali nisam znala da konzumira drogu, ako je to što se piše istina. Meni je Darko rekao da ima vozačku dozvolu, ne znam zašto bi mene lagao, nemojte me držati za reč ali mislim da nije naša dozvola u pitanju nego iz inostranstva. Ako je tako kao što se piše, neka ga malo tamo da se otrezni. Ako je kriv bolje što se desilo ovako bez posledica. Nisam znala da su on i Barbara raskinuli i to sada čujem od vas. Pa ne znam, žao mi je, ali opet bolje sada da se to dogodi ako ne ide nego kasnije kada dođu deca. Ne bih volela da dobiju dete pa da ono opet odrasta u porodici bez oba roditelja - rekla nam je uznemirena majka.

foto: Kurir

Kurir.rs/A.D/I.B.

Bonus video:

00:33 PRIVEDEN PEVAČ DARKO LAZIĆ: Divljao na auto-putu 117 na sat