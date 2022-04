Ekskluzivno samo u Travellandu! TOP hoteli u Turskoj po najboljim cenama za rezervacije do 30.4.

Čiste plaže i hoteli iz bajke nalaze se u Turskoj. Biramo najbolje za vas za letnju sezonu 2022. U “Travelland” agenciji ostvarite popuste za rani buking uz rezervacije do 30.4.

Turska je zemlja raskošne lepote, a njena antalijska i egejska regija su izbor mnogih srpskih turista za odmor tokom leta. Jedan od razloga velike potražnje su vrhunski hoteli i usluga kojima se Turska toliko ponosi već dugi niz godina. Agencija “Travelland” ima tu privilegiju da ponudi najbolje svojim putnicima. Sve je spremno za početak letnje sezone u junu. Evo koje hotele možete izabrati za vaš savršen odmor: ANTALIJSKA REGIJA na popustu do 30. aprila

Wasa Hotel 3* - Hotel je smešten u centru Alanje, u Kleopatrinom regionu. Hotelska plaža je peščana i udaljena je 200m od hotela (na Kleopatrinoj plaži). Ležaljke i suncobrani se ne naplaćuju uz karticu koju gosti uzimaju na recepciji hotela. Usluga u hotelu je All inclusive. Najniža cena je 549 evra za boravak na 10 noćenja, a 532 evra za 7 noćenja. Prvi termin je od 11.6. Lonicera World Resort&Spa 5* - Hotel se nalazi u Incekum regiji, udaljen je oko 98km od aerodroma u Antaliji, oko 20km od Alanje. Otvoren je 2017. godine. Gosti ovog kompleksa će makimalno uživati, jer je hotelski sadržaj raznovrstan. Usluga je Ultra All inclusive. Za sve rezervacije do 30.4. ostvaruje se dodatni popust od 5% na cene aranžmana. Prvi termini boravka kreću od 11.6.

foto: Promo

Kemer, najzapadniji grad Antalijske regije, iznedrio je brojne lux hotele, od kojih se iz ponude agencije “Travellnad” izdvajaju: Lancora Beach 4* - Hotel u centru Kemera na privatnoj šljunkovitoj plaži. Gostima hotela se ležaljke, suncobrani i peškiri za plažu ne naplaćuju. Najniža cena po osobi za aranžmane na 10 noćenja sa uslugom All inclusive iznosi 664 evra. Tokom leta u ponudi su i termini na 7, 11 i 14 noćenja. Polasci u junu su: 11; 18; 21; 25; 28.06. Daima Biz 5* - Hotel se nalazi u mestu Kiris, 7 km od centra Kemera. Mogući su aranžmani na 7, 10, 11 i 14 noćenja. Za sve rezervacije do 30. aprila ostvaruje se dodatni popust od 5%. Trenutno najniža cena aranžmana je 762 evra po osobi (boravak na 10 noćenja).

Diamond Hill Resort Hotel 5* - Nalazi se u regiji Oba/Tosmur, oko 4km od centra Alanje. Hotelska privatna plaža je udaljena oko 95m od hotela. Za boravak na 10 noćenja uz Ultra all inclusive uslugu treba izdvojiti najmanje 729 evra po osobi. Ne propustite mogućnost popusta za rano bukiranje do 30.4.

foto: Promo

Zainteresovani mogu izvršiti rezervacije na adresi Dobračina 43, u Beogradu. Poslovnica radi radnim danima od 09-20h, subotom od 09-16h. Za najaktuelnije ponude i važne informacije, agenciju “Travelland” možete zapratiti i na društvenim mrežama Facebook i Instagram.

