DOKLE VIŠE? STRPAJTE DARKA LAZIĆA U ZATVOR PRE NEGO ŠTO UBIJE NEKOG! Tviteraši osuli paljbu po pevaču!

Darko Lazić priveden je danas ujutru na auto-putu kod Sava centra kad ga je zaustavio presretač jer je na mestu na kom je ograničenje 80 vozio 117 kilometara na sat. Kako saznajemo, Laziću je izmeren 0,91 promil alkohola, bio je pozitivan i na kokain na droga-testu i utvrđeno je da je vozio bez vozačke dozvole, koja mu je oduzeta u decembru 2013. godine.

foto: Damir Dervišagić, Nemanja Nikolić

Rano ujutru, oko četiri časa, pevača su zaustavili policajci zbog bahate vožnje kad se vraćao s proslave rođendana boksera Marka Nikolića.

Zadržan u stanici

- Lazić je zaustavljen blizu jedne benzinske pumpe, a kad je shvatio da je u problemu, pokušao je da se izvuče. Navodno je pominjao da ima emotivne probleme, te da se posvađao sa suprugom, koja želi da ga ostavi. Rekao je i da je spreman da plati kaznu, samo da ga puste - kaže naš izvor i dodaje:

foto: Printscreen/Instagram

- Sve vreme je ponavljao da ništa nije pio, a kad je alko-test pokazao da ima 0,91 promil, slegao je ramenima i dodao da je možda popio "nekoliko pića u jednom restoranu" - kaže naš sagovornik.

Policija je nakon toga privela Darka i određeno mu je zadržavanje, a juče su ga iz policijske ćelije sproveli kod sudije za prekršaje.

Kako saznajemo iz nezvaničnih izvora, njemu su oduzete lične stvari koje je imao sa sobom. Pritvor mu je teško pao, zbog čega se ponašao agresivno i bezobrazno.

Tokom celog dana korisnici društvenih mreža pisali su komentare u kojima su od nadležnih zatražili da hitno reaguju i da Lazića osude na zatvorsku kaznu, kako se ne bi desilo da nekog usmrti u saobraćaju s obzirom na to da je više puta uhvaćen u vožnji pod dejstvom alkohola i narkotika.

- Darko Lazić je vozio 117 km na sat na mestu gde je maksimalna dozvoljena 80. Test pokazao da je pozitivan na kokain, a izmereno mu je i 0,91 promil alkohola. Vozačka oduzeta odavno. Ovaj se neće smiriti dok ne ubije nekog. A očigledno mu se ovo bahato ponašanje dozvoljava - jedan je od komentara.

foto: Twitter

- Zbog ljudi kao što su Darko Lazić, majke plaču za decom koja poginu jer je neki raspali narkoman vozio nadrogiran, a koga niko ne hapsi jer je šatro poznat.

foto: Twitter

- Darko Lazić debiličina jedva preživeo saobraćajku i sada sedne drogiran i pijan da vozi, bukvalno ga strpajte na par godina.

foto: Twitter

- Zašto Darko Lazić nije u zatvoru nego i dalje vozi?

foto: Twitter

Reč stručnjaka

Direktor Komiteta za bezbednost saobraćaja Damir Okanović za Kurir kaže da postoji mogućnost da sud naloži Darku obavezno lečenje, odnosno odvikavanje od alkohola i droge.

- Darka Lazića ne možemo da osuđujemo unapred. Koliko sam ja razumeo, njemu se ovo stavlja na teret, a sud je taj koji u postupku utvrđuje da li je on odgovoran za taj prekršaj ili nije. Ono što treba istaći je da Prekršajni sud ima na raspolaganju i takozvanu zaštitnu meru obaveznog lečenja i odvikavanja od psihoaktivnih supstanci, ukoliko je prekršaj izvršen pod dejstvom alkohola i ukoliko činjenice ukazuju na to da je okrivljeni sklon vršenju prekršaja pod dejstvom alkohola - kaže Okanović i dodaje:

foto: Kurir televiyija

- Ukoliko sud nađe da je odgovoran, može mu se izreći i zatvorska kazna, jer je za prekršaj koji mu se stavlja na teret predviđena i mogućnost izricanja zatvorske kazne, i tu mislim pre svega na vožnju i pored toga što je licu već oduzeta vozačka dozvola i na vožnju pod dejstvom psihoaktivnih supstanci, a što se tiče brzine, tu nije predviđena zatvorska kazna. Na kraju bih samo dodao da zbog ovih prekršaja u našem zakonu zasad ne postoji mogućnost trajnog oduzimanja vozačke dozvole.

Nije se opametio

Jedva preživeo, pa nastavio po starom

Podsetimo, Darko je doživeo stravičnu saobraćajnu nezgodu na putu Subotište-Brestač 23. oktobra 2018. godine, kad je jedva preživeo. Lekari su se više od mesec dana borili za njegov život u KBC Zemun. Izvađena mu je slezina, imao je više operacija, a u pojedinim momentima pevač je bio kritično. Nakon toga je prebačen u Selters banju u Mladenovcu, gde je imao niz propisanih terapija, ali nije uspeo da u potpunosti povrati funkciju jednog stopala.

Svi Darkovi prekršaji

27. decembar 2013. vožnja neregistrovanog automobila

19. mart 2015. prekoračenje ograničenja brzine u Beogradu

20. april 2015. vožnja pod zabranom

22. maj 2015. vožnja pod zabranom

7. jul 2015. vožnja pod zabranom

11. avgust 2016. nepropisno parkiranje u Beogradu

22. novembar 2016. prekoračenje brzine u Umčarima i vožnja bez dozvole

26. novembar 2016. nepropisno parkiranje na aerodromu u Beogradu

7. decembar 2016. nije hteo da kaže ko je vozio auto registrovan na njegovo ime u trenutku kad je prošao na crveno svetlo na semaforu, kažnjen sa 15.000 dinara

18. decembar 2017. nepropisno parkiranje u Beogradu

17. april 2018. vožnja bez dozvole i prekoračenje brzine

23. oktobar 2018. prijava zbog prekoračenja brzine i vožnje bez dozvole

28. mart 2020. kršenje policijskog časa, vožnja bez vozačke dozvole

29. april 2020. vožnja bez vozačke dozvole

Tužan

Ostavila ga Barbara

Pre nego što je priveden, Darka je ostavila devojka Barbara Bobak. On je medijima rekao da mu je to teško palo.

- Emotivno sam razoren. Ne znam šta ću sa sobom. Barbara mi je rekla da želi pauzu. Ljudi moji, šta znači pauza, ili da me ne voli više, ili da je našla drugoga. Sve sam radio za nju, menjao sam se. Povredila me je nekim rečima, nadam se da tako ne misli zaista. Došao sam iz Hrvatske pre tri dana, otišao sam pravo u naš stan u Novom Sadu. Ujutru se budim, zagrlim je, a ona kaže: "Nemoj me dirati, treba mi prostora" - ispričao je Darko.

Tim povodom se oglasila i Barbara, koja je jasno dala do znanja da nije s pevačem.

- Istina je da nam je veza trenutno u krizi. I zato ću vas zamoliti da mi date malo prostora za sebe. U ovom trenutku ne mogu da dajem više nikakve izjave - rekla je Barbara.

Majka uplašena

Znala sam da pije, ali ne i da se drogira

foto: Filip Plavčić, Damir Dervišagić, Kurir

Naša ekipa posetila je juče Darkov rodni Brestač, gde smo razgovarali s njegovom majkom Brankom. Ona je od nas saznala da joj je sin uhapšen.

- Ništa ne mogu da kažem dok se ne čujem s Darkom. Ja sam od novinara čula da je uhapšen. Kao majka, naravno da sam jako zabrinuta. Znala sam da je nastavio da pije pomalo, ali nisam znala da konzumira drogu, ako je to što se piše istina. Meni je Darko rekao da ima vozačku dozvolu, ne znam zašto bi mene lagao, nemojte me držati za reč, ali mislim da nije naša dozvola u pitanju, nego iz inostranstva. Ako je tako kao što se piše, neka ga malo tamo da se otrezni. Ako je kriv, bolje što se desilo ovako bez posledica - rekla je Branka.

Dobila kaznu Zaustavljena i Dušica Grabović

I Dušica Grabović je bila gost na rođendanu boksera i nju je takođe zaustavila policija, i to prilikom dolaska u restoran.

foto: Zorana Jevtić, Printscreen/Instagram

- Evo kad me zaustave zbog radara, prolaze im ljudi koji voze i preko 50 km/h, ali mora da sam im ja bila vrlo zanimljiva, onako, da me zaustave. Bila sam uredno vezana. Čekam kaznu već deset minuta, ajmo, bivše kolege, žurim na rođendan, kasnim na tortu! Kaže mi bivši kolega: "Platite u roku od osam dana 5.000 dinara, u protivnom je 10.000", ja kažem: "Nije problem, ja plaćam sve svoje račune na vreme, makar nemala hleba da jedem"! Ja za račune uvek imam - rekla je Dušica na Instagramu.

Uhvaćen Lagao da je položio vožnju

Interesantno je da je pevač pre dva meseca rekao kako je ponovo polagao vožnju i da je dobio vozačku dozvolu.

- Ja sam položio. Šipak! Konačno. Vozim auto, a dozvola mi je u kolima. Ranije sam se krio, sad se više ne krijem. Za ovo sam zaslužan ja jer mi je muka da me više prozivaju za gluposti. Zašto i ja ne bih položio vožnju kao i svi drugi? Poštujem zakon, ali nisam najgori - pohvalio se pevač.

Ipak, ispostavilo se da je lagao medije, a posle ovoga je pitanje da li će ikad imati šansu da ponovo polaže vožnju i da upravlja automobilom.

foto: Damir Dervišagić, Dado Đilas

Kurir.rs

