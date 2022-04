SARA JO PROGOVORILA O S*KSUALNOSTI: Tada nisam imala hrabrosti i smelosti! Otkrila kako je njen TATA REAGOVAO na EKSPLICITAN SPOT

foto: Kurir televizija

Popularna pevačica je otkrila koliko se promenila od početka svoje karijere, a progovorila je i o svojoj seksualnosti.

- Mislim da izvor vulgarnosti nije manjak odeće, kad je u pitanju moja seksualnost odlučila sam da radim po tom pitanju da je ne sputavam. Volim da je izrazim kroz pesmu, spot, nastup, to je deo mene. To se razvijalo i oslobađalo se kroz godine. Ovako nisam mogla da izgledam sa 17 godina. Ne govorim o odeći, već o iskustvu i smelosti. Nisam tada imala smelosti i hrabrosti da to iznesem. Što se tiče te teme u opširnijem smislu, mislim da vulgarnost nije do golotinje već kakav imaš imidž i kako zračiš -

foto: Kurir televizija

Ističe da se nikada od strane publike nije osećala prihvaćeno kao sada.

- Moj put je bio trnovit i dug. Nikad se nisam osećala ovako prihvaćeno i voljeno kao sad, zvuči čudno ali jeste tako. Morala sam da se izborim sa raznoraznim predrasudama i komentarima, poslednjih nekoliko meseci je sve došlo na svoje. Bilo je skakakvih komentara i mimova, ali to su bile simpatične šale. Kada je nešto zaista genijalno i simpatično, skidam kapu -

foto: Kurir televizija

Voditeljki Isidori Lukić je otkrila kako su njeni roditelji reagovali na eksplicitni spot za pesmu "Divlja".

- U trenutku kad se montirala "Divlja" bila sam sa njima, ja sam otišla u drugu sobu dok su oni gledali spot. Čula sam svog tatu kako komentariše sa mamom da to nije možda malo previše. Sa jedne strane mi je smešno, sa druge strane neprijatno, onda sam skupila hrabrosti da kažem tati šta je bilo. Tata mi je rekao da je taj spot nešto naizazovnije što sam radila do sad -

foto: Kurir televizija

Kurir.rs

