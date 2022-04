ĆERKE OTKRIVAJU SVE TAJNE BAJE MALOG KNINDŽE! Tata ne voli naše momke, a evo kako nas kontroliše kada smo na njegovim nastupima!

Nije prvi put da se imena ćerki Mirka Pajčina, poznatijeg kao Baja Mali Knindža, pominju u javnosti, ali one prvi put daju intervju.

Bilo je teško da ubedimo Smiljanu i Ljiljanu Pajčin da razgovaraju sa nama, ali posle skoro dva meseca uspeli smo u tome. Poznato je da pevač ima šestoro dece, a njih dve su nam otkrile kako je bilo odrastati pored popularnog oca. Smiljana i Ljiljana su ispričale da su u porodici njih dve najviše vezane i otkrile kakav je zapravo njihov život, ali i kakav je Baja otac.

Čime se bavite?

Smiljana: Završila sam medicinsku školu u Beogradu, pet godina sam radila u državnom vrtiću, a sada radim daleko od struke. Direktor sam firme koja se bavi trgovinom hemije i građevinskih materijala na veliko i malo.

Ljiljana: Završila sam koledž u Americi i sada završavam biznis administrator master u Americi. Radim kao teniski asistent na koledžu i još dva posla u kampusu.

Ljiljana, kako si se odlučila za odlazak u Ameriku i kako je porodica reagovala kada si im saopštila?

- Nakon što sam odlučila da ne želim profesionalno da se bavim tenisom, shvatila sam da je ovo najbolja opcija za mene pošto sam želela da nastavim školovanje, ali i da igram tenis. Nije bilo lako otići na drugi kontinent sa 18 godina, ali ja sam bila dovoljno odlučna da pratim ono što sam zamislila. Porodica me je uvek podržavala i njima dugujem najveću zahvalnost. Tata mi uvek kaže samo pamet u glavu i da pratim svoje snove. Najteže mi pada razdvojenost od porodice i što svi bitni događaji prođu bez mene. Trudim se da odlazim u Srbiju kada god sam u mogućnosti. Zasad ne planiram ništa, mislim da ću ostati ovde još koju godinu, ali kod mene se nikada ne zna.

Smiljana, mlada si se upustila u privatni biznis, ko ti je bio najveća podrška?

- Najveća podrška uvek i za sve mi je bila porodica, koja je, hvala bogu, ogromna. Samo sa užom porodicom ima nas za jedan minibus. Javnosti je poznato da su naši roditelji razvedeni i da oboje imaju druge brakove. Mamin muž, moj Spiros, na poslovnom planu mi je najveća podrška, to je njegova branša.

Kako je biti ćerka Baje Malog Kninže?

Smiljana: Kao najstarija, slobodno mogu da kažem, u ime svih nas, Ljiljane, Anđele, Nenada, a naravno i Gavrila i Danila, dok oni postanu svesni svega... mi smo najponosnija deca, najvećeg čoveka i Srbina na svetu. Mnogo puta je rekao da je on najbogatiji čovek na estradi jer ima nas šestoro, tako smo i mi najbogatija deca jer imamo njega za oca!

Da li vam smetaju medijska pažnja i naslovi koji vas prate jer ste ćerke javne ličnosti?

Smiljana: Iskrena da budem, mi smo deca velike zvezde koja su do skoro bila van očiju javnosti. Znali smo oduvek da postoji mogućnost da ćemo dospeti u medije, iako nas je tata čuvao od toga. Meni lično ne smeta, dokle god je u granicama normale i kada je to što se piše istina. Drago mi je da se zna da takav čovek ima prizemnu i normalnu decu, ali i lepu kao što vi pišete i hvala vam na tome.

Ljiljana: Stvar koja meni smeta jeste kada se piše da sam "velika nada srpskog tenisa", jer to nije istina, više se ne bavim profesionalno tenisom, sada sam asistent trenera, pa i ne igram aktivno više. Sve dok je pozitivno, meni je okej, znam da niko iz moje porodice ne bi voleo da se provlači kroz novine zbog skandala samo zarad medijske pažnje. Nismo iz te priče.

Kakav je Baja otac, da li je strog i šta je to što vam je najčešće branio?

Smiljana: Nije strog, onako klasično strog, ja od njega nikada nisam dobila batine, za to je bila zadužena moja baba Ljilja (hvala joj na tome, trebala je još više). Nekako smo Ljiljana i ja od malih nogu vezane jedna za drugu, jer je između nas razlika 15 meseci, uvek su nas gledali kao bliznakinje i uglavnom smo sve prolazile zajedno. Doba našeg puberteta, kada su se majka i otac razveli, za nas je bilo kobno. Mislim da smo tada dobijale najviše saveta od njega, jer nijednom detetu nije lako da prođe kroz taj proces. Sve bilo lakše kada je pubertet prošao. Kada smo počele aktivno da idemo na tatine nastupe, onda su došli drugi problemi: "Smiljana, gleda te onaj napucani bilder", "Ljiljana, zašto si se slikala sa onim visokim?", ali to je kod njega uglavnom sve kroz šalu.

Ljiljana: Umeo je da bude strog kada smo bile mlađe, ali sada već ne. Mi imamo 25 i 26 godina i uglavnom nam skreće pažnju kroz šalu ili da očinski savet.

Kako Baja reaguje kada mu kažete da imate dečka? Da li postoji neki koji mu se nije svideo ili možda neki za kog mu je žao što ste raskinuli?

Ljiljana: Moj mu se nijedan nije dopadao! Trenutno smo slobodne i mislim da mu to najviše odgovara. Moj bivši dečko je Argentinac i to mu se nije svidelo pošto smo drugačije kulture i vere. Posle određenog vremena i to je nekako prebrodio. Šta da ti kažem, kada sam mu saopštila da sam raskinula sa dečkom, on mi je odgovorio sa "super". Mislim da bi najviše voleo da budemo sa nekim našim, ali svakako verujem da bi nas podržao ko god da je u pitanju jer je njemu najbitnije da smo mi srećne.

Smiljana: Ja uglavnom, kada hoću da mu kažem da imam dečka, on to već zna i pre mene. Ne mogu da grešim dušu, mog poslednjeg dečka, s kojim sam bila skoro pet godina, voleo je mnogo... Ali Ljiljana je dobro rekla, najviše mu odgovara kada smo slobodne. Kao i svakom ocu, ni njemu nijedan ne odgovara za njegove mezimice. Sada sam ušla u petu godinu samoće i on već kroz šalu zna da mi kaže: "Gotovo, stara cura od 26 godina, vreme ti je udavati se".

Da li biste otkrile neku anegdotu sa njim?

Smiljana: Anegdota sa Mirkom ima milion! Evo jedan zanimljiv podatak, koji će i Ljiljana potvrditi. Bez obzira na to što mora da peva, prati muziku, tekst pesme, publiku i sve ostalo, ma koliko daleko nas dve od bine stajale ili sedele, svaki put tačno zna koliko smo čega popile - vode, soka, "jegera"... Tačno zna ko nas je kada i koliko puta pogledao, prišao... I kasnije u kolima dobijemo izveštaj. On to nekako sve uspe da isprati.

Ljiljana: Tako je, tačno on zna ko nas je zagrlio i sa kim smo pričale. Kada završi sa pevanjem, onda posle svakog nastupa ide raport, šta se grlite tamo, šta ste pile, što toliko itd.

Često ste na njegovim nastupima, da li se nasledile patriotizam i rodoljublje od njega?

Smiljana: Ja osećam njegovu muziku! Nekada sam znala da zaređam sa njim nekoliko večeri zaredom, da budem na nastupima i svaki put kao da je prvi, nikada ne može da dosadi! Osetim svaku pesmu, svaku njegovu emociju, bila pesma ljubavna, šaljiva, patriotska. Jako je čudna ta moja emocija vezano za mesto gde je Baki rođen, za naš Gubin. Rođena sam u Beogradu, prvi put sam bila tamo 2015. i od tada odem godišnje dva-tri puta. Nešto kao da me uvek vuče tamo, kada odem, osetim se kao svoj na svome, lakše dišem, puno mi je srce. Patriotizam smatram da sam nasledila čak i u prevelikoj meri za žensko, čak i tata to zna, često mi kaže da sam ljuti patriota. U društvu sam obično okarakterisana kao bećarina, pa nije mnogo ni čudno đto mi je nadimak Lola.

Ljiljana: Obožavamo da idemo na njegove nastupe, baš uživamo u tome. Definitivno smo svi nasledili patriotizam, ponosimo se odakle smo i svako od nas ima rodoljublje u sebi. U Americi sam stekla prijateljstva sa ljudima raznih nacija, ako je neko dobar čovek, nije mi bitno odakle je. Naravno da najviše volim i ne dam na svoje, ali 100 odsto poštujem tuđe.

Da li vidite sebe u javnom poslu?

Smiljana: Iskreno, ja sam luda, vrcava i svestrana. Mogla bih sebe da vidim u bilo kom javnom poslu, mislim da bi mi to stajalo. Mnogi mi govore da sam rođena za TV, ali do sada nisam imala želju za tim. Malo je poznat podatak da me je Baki spremao za studio 2015. godine, kada mi je napisao pesmu "Kraljica splavova". Papir sa tekstom te pesme još uvek nosim sa sobom, pa ko zna. Evo, ekskluzivno za Kurir deo teksta: "Obuvam štikle, idem do grada, puna energije lepa i mlada. Crveni karmin stavljam na usne, ova je mala rešila da uspe".

Ljiljana: Mislim da bih se super snašla, ali ja nisam u tom fazonu, bar ne trenutno. Mislim da ne bih mogla da se bavim javnim poslom u Srbiji pošto su mnoge stvari izgubile kvalitet i svako može da bude poznat i javna ličnost.

Kakav je odnos između vas dve?

Smiljana: Ja sam, inače, jako privržena porodici, vezana sam za sve njih. Na sve mi udari, porodicu ne diraj. Sve ih volim na svoj način. Imamo tri malca u porodici: Gavrila, Danila i Mihalisa. i oni su nam sada svima najzanimljiviji, ali definitivno mislim da smo od sve dece Ljilja i ja najviše vezane jedna za drugu. Mnogo smo stvari prolazile zajedno, prve batine, školu, prve ljubavi, prve nastupe, sve, baš sve. Nekako sam uvek bila kolovođa za sve akcije, a Ljiks sa mnom - rame uz rame, od svega napravimo neku akciju i doživljaj. Što se svađa tiče, naravno da ih je bilo i uvek su bile zbog nekih sitnica, preko čega se pređe za pet minuta. U neku ruku mi je drago što sam najstarije dete u porodici, pa svi u meni vide podršku i oslonac. Kada smo bili mlađi, kad god napravimo neku glupost, uvek su sve videli od Smiljane jer je Smiljana najstarija.

Da li ste nekada imale problem ili doživele neprijatnost zato što ste ćerke Baje Malog Knindže?

Ljiljana: Dešava se po društvenim mrežama da nas prozivaju, ali mi to ignorišemo i ne pridajemo značaju. Tata nas je uvek savetovao da ne čitamo komentare ljudi koji su nebitni i nemaju bitnije stvari u životu nego da vređaju nečiju decu.

Smiljana: Slažem se sa Ljiljanom. Nailazila sam na takve komentare, ali stvarno retko. Uživo mislim da se nikada tako nešto nije desilo ili se ja ne sećam.

