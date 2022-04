SVADBA DARKA I BARBARE TREBALO DA BUDE U JULU?! Pevačica otkrila šta su joj Lazić i Bobakova OBEĆALI PRE RASKIDA

- Mene je ovo za Darka Lazića iznenadilo. Ostala sam zatečena. Darko i Barbara su me zvali da pevam za njihovu svadbu. Čak smo se dogovorili da to bude juli mesec. Sad odjedanput ne mogu da verujem da se dešavaju ovakve stvari. Prvo mislim da će se pomiriti jer je to velika ljubav. S druge strane to da li neko ima kokain ili alkohol u krvi vrlo je nezgodno da mi pričamo na tu temu. Ako je tako nije ni prvi ni poslednji. Australija koja je mnogo razvijenija zemlja ima problema sa tim. Meni je stric rekao da vodim računa zato što su špricevi svuda na fudbalskom terenu i to je još bilo pre 15 godina - rekla je Vendi u Pulsu Srbije na Kurir televiziji.

Voditeljka Natalija Simović je istakla da ipak treba ostaviti taj raskid njima, a mediji će svakako nešto da prenose.

- Svako ima pravo da da izjavu za medije kakvu god želi. Kada su razvodi u pitanju bila su neslaganja i to je njegova stvar - rekla je Vendi.

