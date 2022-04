TONI CETINSKI PROGOVORIO O ZDRAVSTVENOM STANJU SUPRUGE DUBRAVKE: Doživela je moždani udar, a pevač sada otkrio kako se ONA OSEĆA!

Početkom 2013. godine Toni Cetinski je upoznao sadašnju ženu Dubravku, na proslavi kod zajedničkog prijatelja. Razlika od 15 godina im nije predstavljala problem. Venčali su se 2014. godine, a imali su čak tri svadbe - u Las Vegasu, Zagrebu i njenim Vinkovcima.

Dubravka je u junu 2019. doživela moždani udar, ali joj je, zahvaljujući brzoj reakciji pevača i Hitne pomoći, život spašen.

- Supruga je dobro, oporavlja se. Ovo je već treća godina ako ne i više. Često se umara od previše informacija ili dugačkog puta. Ali dobro je, sretni smo. Čovek treba biti skroman i sretan sa onim što mu je dobri bog pružio - rekao je Cetinski za Blic i otkrio kako ga je treća supruga Dubravka osvojila.

foto: Kurir televizija

- Kad čitam ili gledam na TV-u i da neko priča: “Mi smo se upoznali ovako” ili “ili usrećila me je onako”, to mi deluje kao da prodajemo bajke ljudima. To su naše stvari. Mi znamo što smo osetili u tom trenutku i šta osećamo svaki dan. Srećan sam što sam našao takvu osobu. Ona me je izvuka iz nekih mojih problema i trenutaka slabosti kad sma hteo odustati od sebe i od svega što radim. Ona je ta neka zadnja slamka spasa koja je došla kad je bog to rekao - otkrio je Cetinski.

Toni je prošlog avgusta dobio unuku, koja mu uvek izmami osmeh na licu.

foto: Printscreen/Instagram

- Svaki dan dobijem video nje od svog sina. Kao što ne možeš da objasniš nekome ko nije postao roditelj kako je to, tako ne možeš ni ovo. Samo je puta dva - istakao je Cetinski i dodao:

- Nemam često priliku da je viđam. Ona živi u Berlinu kao i porodica mog sina. Nisam ljubitelj aviona. Svuda idem autom. Tako da sam čekao priliku kad se može malo normalnije putovati da je posetim. Gledaću priliku da nadoknadim propušteno.

Tonija u poslednje vreme nije bilo dugo u medijima, a on kaže da se posvetio privatnim obavezama.

- U poslednje vreme me nije bilo u medijima. Bio sam posvećen porodici, unuci, ali paralelno sam radio još nekoliko stvari. Hteo sam malo da se povučem iz medija. Posvetio sam se puno veri, duhovnom segmentu i to me mnogo više ispunjava nego bilo koji skupi auto ili skupi predmeti.

foto: Printscreen

Kurir.rs/Blic

