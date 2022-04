PONOSAN SAM ŠTO SAM PEVAO PRED TITOM: Željko Samardžić evocirao uspomene na Prvi maj, ovako je izgledao njegov nastup pred BROZOM

Željko Samardžić posebno se veseli Prvom maju. Za to ima i poseban razlog - njegovoj supruzi Maji je baš na Međunarodni praznik rada rođendan. U intervjuu za Kurir pevač je evocirao uspomene na proslavu ovog praznika u minulim vremenima, a otkrio nam je i kako je izgledao njegov prvi susret sa Josipom Brozom Titom u Bugojnu.

foto: Kurir televizija

- Nosim divne uspomene iz perioda mog detinjstva i mladosti. Pre mog dolaska u Beograd i pre početka prokletog rata išli smo porodično i sa prijateljima na Bunu kod Mostara da proslavimo Praznik rada. Dobro se sećam da je kroz grad marširala limena muzika i da su se ljudi budili sa osmehom na licu. To je bila neverovatna ljubav i sloga među ljudima. Bilo je to "vreme ruža što rasle su za nas", kako pevaju Indeksi u jednoj svojoj pesmi. Uveče su gorele velike vatre na okolnim brdima, i to je bio poseban osećaj za sve nas koji smo skupljali granje da bismo imali što veći oganj u čast Prvog maja.

Da li ste išli na radnu akciju?

- Ja sam bio učesnik ORA Sutjeska 1971. i 1972. godine. Imam dve udarničke značke i jedan sat, koji sam dobio na takmičenju pevača amatera na ORA Sutjeska. Nama je tamo skoro svaku noć bio Prvi maj. Ložila se logorska vatra i svaku noć se pevalo uz gitaru i recitovala se ljubavna poezija. Moja generacija je obožavala ljubavnu poeziju i muziku.

Kako ste zaradili prvi novac i na šta ste ga potrošili?

- Prvi novac sam zaradio berući maraske kao osnovac u Zadru. Sav novac koji sam zaradio davao sam ocu. Moja porodica je tako funkcionisala. Uvek smo poštovali starijeg, a posebno glavu porodice.

foto: Printscreen/Instagram

Nastupali ste i pred Josipom Brozom Titom. Kako je izgledao taj susret?

- Uvek je velika čast i privilegija pevati pred predsednicima neke države. Ja sam imao tu čast da zajedno sa ansamblom Mostarske kiše nastupam pred predsednikom SFRJ Josipom Brozom Titom u Bugojnu. Kad mi je moj veliki prijatelj, pesnik i novinar Milenko Mišo Marić rekao da nastupam pred Titom, bio sam izuzetno ponosan. Posebno je bio ponosan moj otac Milivoje, koji je bio Titov oficir. Bio je divan osećaj pevati pred Titom i Jovankom i fotografisati se sa njima. Uspomena za sva vremena.

foto: Printscreen

Poznato je da obožavate more, da li ste se nekada kupali za Prvi maj?

- Obožavam more i nemam problem u bilo koje doba godine da se okupam. Prošle godine sam skakao u more u novembru, ako mi padne na pamet, možda se okupam baš i 1. maja.

Kako ćete ove godine proslaviti Dan rada?

- Kao i svake godine. Moja supruga Maja se rodila 1. maja i meni je to uvek razlog za dodatno veselje. Samo da nas zdravlje služi i da nam slavlje bude svaki dan!

Šta biste imali da poručite našim čitaocima za ovaj međunarodni praznik?

- Volite se, ljudi! Ljubav nas je stvorila i samo nas ljubav može održati!

foto: Kurir televizija

Kurir.rs/A.P./D.V.

Bonus video:

02:43 Željko Samardžić iskreno o mladima na estradi, uputio im BRUTALAN SAVET ZA USPEH