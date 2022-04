KIJA POKAZALA FOTKU SA POKOJNIM OCEM! Preminuo dok je bila u ZADRUZI, sahranu pratio čitav BALKAN, sad ga se setila na VAŽAN DATUM

Pevačica Kristina Kija Kockar objavila je na društvenim mrežama uspomenu na svog oca Miloša.

"Tata, srećan rođendan, sanjala sam te noćas" - stoji uz Kijinu fotografiju sa tatom iz detinjstva.

foto: Nemanja Nikolić

Kija je ovom objavom svima jasno stavila do znanja da joj on nedostaje, iako, kako je i sama isticala, nisu bili u najboljim odnosima.

foto: Printskrin/Instagram

Poznato je da Kockareva i njen tata nisu bili u dobrim odnosima i da godinama nisu razgovarali. Njen otac nije se slagao ni sa njenim ulaskom u ''Zadrugu'', dok ju je majka Nadica oduvek u svemu podržavala.

Kristinu je majka dobila dok je bila u vezi sa njenim ocem koji je tada bio oženjen, te iz tog razloga dugo nije želeo da prizna Kiju za ćerku. Na kraju je to učinio, a o Kijinom ulasku u Zadrugu rekao je sledeće:

- Uopšte me ne interesuje njeno učešće u rijalitiju. Verujte mi da to ne gledam, ne mogu sebi da dozvolim da se nerviram oko toga da li će boraviti u toj kući ili ne, na to nisam mogao da utičem - izjavio je ranije.

foto: Printscreen

Podsetimo, Miloš Kockar je preminuo 28. aprila 2018. godine u Zrenjaninu, nakon duge bolesti, dok je Kija boravila u ''Zadruzi''. Zbog sahrane je napustila imanje u Šimanovcima, a sahranu Kijinog oca pratili su svi mediji.

foto: Marina Lopičić

Kijin otac bio je dugo bolestan i nosio se sa srčanim problemima. Imao je dva infarkta, a uz to i kancer. Rođen je 30. aprila 1949. godine. Živeo je u Zrenjaninu, nedaleko od kuće u kojoj je Kija živela sa majkom.

foto: Printscreen/Instagram

Kurir.rs/S.M.

