LAZIĆA HTELI DA VODE NA BRISANJE SEĆANJA! Majka i pokojni otac bili spremni da daju RUSIMA 7.000€ da ga skinu sa KOKE, to nije sve

Pevač Darko Lazić ne prestaje da pravi skandale i puni novinarske stupce, a poslednji ispad kad ga je saobraćajna policija zaustavila zbog bržnje vožnje kao da je kap koja je prelila punu čašu.

Naime, saobraćajna policija je tom prilikom ustanovila da je Lazić upravljao vozilom bez vozačke dozvole, pod uticajem alkohola, a bio je i pozitivan na kokain.

- Tačno je da sam bio pozitivan na kokain, ali ga nisam konzumirao! Da sam se drogirao, sigurno ne bih dobrovoljno pristao da mi rade test! Sarađivao sam sa policijom baš zato što sam znao da ništa nisam uzeo. Jedino logično objašnjenje za to što je u mojoj krvi pronađena droga jeste da mi ju je neko sipao u piće ili da sam pio iz tuđe čaše! Na tom rođendanu je bilo dosta meni nepoznatih ljudi... - priča Darko.

Pevač je, podsetimo pre četiri godine jedva preživeo tešku saobraćajnu nesreću i tom prilikom su mu u organizmu pronađene nedozvoljene supstance. Kako su mediji tada pisali, Darkovi roditelji su se raspitivali da ga, pošto se oporavi od silnih operacija, pošalju u specijalizovanu rusku kliniku za bolesti zavisnosti u Zemunu kako bi se odvikao od kokaina, a celi proces izlečenja traje od 10 do 12 dana, a košta oko 7.000 evra.

- Cena zavisi od čega se zavisnik leči i od dužine boravka u bolnici. Kreće se sa detoksikacijom (pročišćavanje organizma od opijata, sledi ublažavanje apstinentske krize i individualni pristup pacijentu, pa tako i Darku. Ona zavisi od toga šta je konzumirao, koliko dugo, kakve je to posledice imalo na njegove organe, da li je padao u nesvest nakon uzimanja narkotika. Sledi lečenje zavisnosti - posebne metode koje utiču na ceo mozak i brišu se negativna iskustva iz prošlosti, osećaj zadovoljstava povezan s narkoticima. Sledi ugradnja implantata ili blokatora, pa je zavisnik svestan da uzimanje droge može da bude kobno. Njihova cena zavisi od toga na koji vremenski period ih ugrađujete. Za dva meseca to košta 400 evra, za tri meseca je 500 evra, za pola godine 1.800 evra, dok je za godinu dana cena 2.500 evra. Posle toga ide rehabilitacija koja Darku pomaže da ostane čist od narkotika i da se uzdrži starih navika. Nakon bolničkog lečenja, on će morati da se javlja doktoru narednih 12 meseci. Treba da uzima propisane lekove i poštuje pravila - rekao je tada izvor za Kurir.

Po svemu sudeći, pevač navodno nije ni otišao na to lečenje, budući da je nedavno bio pozitivan na kokain, ali je pošto se oporavio posle saobraćajne nesreće, otišao je da smanjenje želuca kako bi skinuo višak kilograma.

Podsetimo, pošto je u sredu ujutru priveden, Darko Lazić je u toku dana izveden pred sudiju za prekršaje i izrečena mu je maksimalna novčana kazna od 200.000 dinara, zabrana upravljanja motornim vozilom na godinu dana i 10.000 dinara za prekoračenje brzine, a iako je bio pozitivan na testu za narkotike, pevač tvrdi da te noći nije konzumirao nedozvoljene supstance i da mu je najverovatnije neko sipao u piće.

