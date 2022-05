ZADRUGARI PROSLAVLJAJU PRVI MAJ: Mina ne skida pogled s Mensura dok ih Milica gleda, Dejan uživa s Aleks, ignoriše Dalilu (FOTO)

Učesnici "Zadruge" veći deo godine provedu u rijalitiju, a samim tim i većinu praznika budu daleko od svojih porodica i prijatelja. Ipak, produkcija im i u zatvorenom prostoru omogućava da obeleže svoje praznike, a jedan od njih - međunarodni praznik rada proslavljaju zajedno.

Dejan Dragojević i njegova devojka Aleksandra Nikolić gotovo da se ne razdvajaju jedno od drugog, pa će i Prvi maj obeležiti zajedno. U radničkim kombinezonima i sa šlemovima na glavama, oni su obilazili imanje u Šimanovcima i tražili šta treba da se popravi.

Koliko se Dejan zahuktao, govori i to da je na kraju skinuo majicu koju je nosio ispod kombinezona, jer se preznojio. Njegova devojka Aleksandra nije bila toliko vredna kao on, više je nadgledala radove, što joj on nije zamerio.

Za razliku od njih dvoje, Dejanova bivša supruga Dalila Dragojević sama je paradirala u radnom odelu, a monotoniju je razbila visokim potpeticama.

Njoj nije bilo lako da se kreće po imanju u štiklama, pa je više pozirala nego što je radila. Iako sama, bila je dobro raspoložena, a razlog za to je hemija koja se ovih dana događa između nje i Anđela Rankovića.

Ljubavni trougao Mensur Ajdarpašić - Milica Veselinović - Mina Vrbaški pristao je da zajedno provedu Prvi maj. Ipak, Milici njihovo društvo nije prijalo, posebno kada je videla da Mina krišom gleda u Mensura i da mu se smeška.

Ajdarpašić i Veselinovićka su obukli kombinezone i šlemove iz "Uradi sam", dok se Vrbaški odlučila za svoj kombinezon u plavoj boji.

