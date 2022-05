SNAJKA IZ PAKLA Dalila htela da devera Davida otera u ZATVOR, evo šta mu je sve RADILA, a najgore je uradio brat Dejan

Dalila Dragojević svoju netrpeljivost prema porodici Dragojević nikad nije krila. Međutim, ne samo da ih nije volela već je, kako prenose mediji, svašta radila kako bi im upropastila život, pa je tako brata svog muža Davida Dragojevića htela da uništi.

"Istina je da je Dalila htela da otera Davida u zatvor, najtužnije od svega je što je Dejan sve to znao i ćutao. Sve joj je smetalo što Dragojevići rade, prijavljivala je inspekciji njihov salon lepote u Veterniku, lokal sa brzom hanom, pa je pretila kako će Davidu poslati inspekciju jer glumi lažnog nutricionistu, daje ljudima planove ishrane na personalnim treninzima, a nije završio školu za to. Na sve načine je htela da im natovari probleme na vrat, izmišljala neke sulude priče, ali kada je shvatila da od toga nema ništa i da neće dobiti ono što je zamislila, odustala je. Dejan nikad nije pokušao da odbrani porodicu, ma šta god ona radila on je bio na njenoj strani. Iskreno se nadam da će po izlasku iz rijalitija shvatiti ko je zaista uz njega i da više nikad neće okrenito leđa porodici zbog neke žena", kaže za Svet izvor blizak porodici Dragojević.

foto: Printscreen/Pink.rs

kurir.rs/svet

Bonus video:

