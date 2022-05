KIJA KOCKAR VOZILA U ALKOHOLISANOM STANJU! Pevačica priznala sve o saobraćajnim prekršajima, a evo koliko para je pukla NA KAZNE!

Pevačica Kija Kockar razvezala je jezik i osvrnula se na skandal Darka Lazića o kom bruji region.

foto: Printscreen/Premijera

- U svakom slučaju, na tužilaštvu je sve. Svi mi odgovaramo za svoje postupke, evo ja sam se naplaćala kazni i kazni. Ništa strašno, ali sam se naučila. Zaboli me duša kad moram to da platim, ali nauči se. Dve za brzinu sam imala po 10 hiljada dinara i dve za blagu alkoholisanost, to je 15-ak hiiljada dinara. Kad god je neki duži put ne idem u alkoholisanom stanju, a ovo je bilo bukvalno iza moje zgrade i platila sam kaznu. Vrlo pazim i odgovaram - priznaje Kockareva.

Za kraj je priznala sve o emotivnom statusu i otkrila u čijem društvu će provesti praznik rada.

- Nemam nikoga. Ne nedostaje mi to. Posvećena sam albumu, 14. maja treba da izađe, ja sam rođena u Maju, to mi je omiljeni mesec, sve informacije ćete videti na mom profilu. Godine me ništa nisu naučile, samo ponavljam iste greške. Kajem se zbog neizrečenih stvari, u odnosu sa svim. Ovog leta ću više raditi nego odmarati, i srce i dušu sam dala za ovaj brend. Mene Kaća čeka, imamo zakazano u četiri, nas dve ćemo provesti Prvi Maj zajedno - zaključila je Kristina u emisiji ''Premijera Vikend specijal''

foto: Printscreen/Premijera

Kurir.rs/M.M.

Bonus video:

05:14 Kija Kockar predvidela grupu kao na zvaničnom žrebu za predstojeće Svetsko prvenstvo u fudbalu!