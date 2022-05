LJUBA POBEDIO U MUZIČKOM TAKMIČENJU, DUGO SE NIJE POJAVIO U JAVNOSTI: Evo kako sad izgleda i kojoj ZVEZDI peva na UVCE! (VIDEO)

Ljubomir Stanković proslavio se u muzičkom takmičenju u kom je i pobedio, a imao je i duet sa popularnom pevačicom. Njega dugo niste viđali u javnosti, a sada ima 9 godina.

Na Ljubin talenat nije ostala imuna ni Vesna Zmijanac, a na društvenim mrežama osvanuo je klip na kom joj osmogodišnji pevač peva na uvo.

Sudeći prema izrazu lica, Vesna je uživala.

Posle pobede u "Pinkovim zvezdicama", Ljuba je izjavio:

"Svuda me zaustavljaju ljudi, grle i ljube i govore mi da sam pobednik. Drago mi je što me vole, ali ja volim najviše da pevam, bez obzira na to ko ima najviše obožavalaca. Svi finalisti sa kojima sam se takmičio su moji drugari i mnogo mi je žao što se takmičenje završilo i što više nećemo imati probe. Tužan sam jako", rekao je Ljuba pre tri godine za "Blic".

