LEPA LUKIĆ NE DA DOZVOLU ZA SNIMANJE FILMA O NJOJ: Evo koji su razlozi za ovu odluku i KAKVE VEZE IMA TOMA S TIM

Lepa Lukić još nije dala svoje odobrenje za snimanje filma o njenom životu, koji se priprema već duže vreme.

foto: Kurir televizija

Kako Kurir saznaje, poučena lošim iskustvom o tome kako je predstavljena u filmu "Toma", pevačica je odlučila da se unapred dobro upozna sa svim detaljima filma pre nego što da svoju saglasnost za početak snimanja.

Ovu informaciju nam je potvrdila i sama Lepa, koja je istakla da trenutno nije za to da se o njoj snima film i da su iz produkcije već kontaktirali s njom u vezi sa tim.

foto: Stefan Stojanović

- To je tačno, javili su mi da hoće da snimaju film o mom životu. Nisam još ništa potpisala, niti dala dozvolu da to mogu da snimaju. Ta produkcija koja hoće da snima film još traži pare za taj projekat. Konkurisali su valjda, pa čekaju rezultate. Otkud znam šta rade, mene to ne zanima, sad spremam papirologiju za Kanadu, moram da rešim sve za tu inostranu penziju, dve godine nisam bila tamo zbog korone. Ne interesujem se uopšte za to, samo mi još fali da se bakćem još i oko tog filma. I ako budu našli novac, ja to sve prvo moram da pročitam kako su to oni zamislili, ko će biti glumci i sve ostalo. Nisam za to da se to odradi po svaku cenu. Ako bude, to mora biti sve perfektno - rekla nam je Lepa.

foto: Ana Paunković

Podsetimo, Lepa nije bila zadovoljna zbog toga što je u filmu o legendarnom pevaču Tomi Zdravkoviću predstavljena kao neko ko je mnogo psovao, što joj nije joj bilo pravo.

- Nisam, gluposti, gluposti! Šta ću sad da pričam da li sam psovala?! Gde se psuje kad ideš da pevaš? Nije trebalo tako da me predstave, gledala sam film, ali nisam čula dobro jer sam se rastužila i plakala i promaklo mi je - rekla je Lukićeva tada za medije.

foto: Damir Dervišagić

Kurir.rs/A.P.

