SMETALO JOJ ŠTO SU GOVORILI DA JE LEPOTICA: Milena Plavšić iznela detalje prošlosti, a evo šta kaže o današnjoj MUZICI

Većina mladih pevača odlučuje se za novu, popularnu muziku, mada mnogi tvrde da bez narodnjaka nema dobrog provoda.

To potvrđuje i Milena Plavšić koja smatra da bez narodne muzike nema kvalitetnih pesama.

- Mislim da pravi nardnjaci nisu nikada otišli, neki samo ređe snimaju, a prave pesme uvek postoje i ne mogu da padnu u zaborav. Svi mi koji smo pravi narodnjaci trudićemo se da takve numere nikada ne padnu u zaborav, kao što su se trudile i kolege pre nas i starije generacije - tvrdi pevačica.

Skromnost je retka vrlina među javnim ličnostima, međutim ima i onih, poput Milene, koji nikada nisu dozvolili da ih slava i popularnost ponesu.

foto: Privatna arhiva

- Ja sam svesna šta sam ostvarila, ali sam skromna i stojim čvrsto sa obe noge na zemlji. Nema potrebe da lebdim gore jer ima mnogo zvezda, velikih iz prvih redova koji su ispred mene i ja to vrlo poštujem, ali znam i gde je moje mesto. U stvari ne volim tu reč zvezda, ima uspešnih i manje uspešnih. Kada bi baš po tome gledali ko je zvezda, to je samo par njih, od Zdravka Čolića, Lepe Brene do Cece, ima ih još nekoliko - istakla je Milena.

Dobar fizički izgled danas je od velike važnosti za svakoga ko želi da se bavi javnim poslom, ali u vreme kada je Milena počinjala lepota je bila mač sa dve oštrice.

- Meni je drago kada mi kažu da danas lepo izgledam u mojim zrelim godinama. Kažu da sam nekada bila lepotica, ali mi je u to vreme smetalo jer sam se bojala da će me publika gledati umesto da me slušaju. Tada ako ste bili samo lepi, a ne posedujete pevanje i glas, publika je znala da vam okrene leđa. Jednostavno ako ste na nekom koncertu i vi skačete nešto a nemate glas, znali su i da vam zvižde. Mnogo se cenio glas, a lepota je bila u drugom planu. Svakako oduvek je lepo videti lepu pevačicu, tada recimo Silvanu, koja je fantasično i pevala i izgledala. Međutim danas se više gleda, nego sluša - objasnila je Milena.

foto: Printscreen/YT

Kurir.rs/K.Đ/Grandonline