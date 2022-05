DARKO ISPAŠTA GREHE POKOJNE PRABABE?! Komšije iz Brestača o PROKLETSTVU, proricala SUDBINU, saliva strah, a ovo ledi krv u žilama

Darko Lazić, koji je pre nekoliko godina jedva izvukao živu glavu posle stavične saobraćajne nesreće, a prošle nedelje je uhapšen jer je na auto-putu vozio 117 kilometara na sat i to pod dejstvom alkohola i kokaona, a kako piše Skandal, to uopšte nije slučajno! Naime, njega je tek sada stigla karma iz prošlosti koju mu je u amanet ostavila pokojna prababa!

Naine, navodno Darka je i ranije svašta morilo, međutim, kažu da mu nikad gore nije bilo, a pića i opijata, navodno, nikako ne može da se okane! Kao da je neka zla sila ušla u njega!

Naime, Darko Lazić navodno plaća grehe iz prošlosti svoje pokojne prababe! Njegova luksuzna kuća u Brestaču u koju je uložio nekoliko stotina hiljada evra izgrađena je na mestu gde je nekada davno bila kuća njegove prababe koja se, kako tvrde izvori, navodno bavila crnom magijom!

Tragom ovih informacija otišli u Brestač i istražili sve do najsitnijih detalja, a ono što su meštani ispričali bukvalno ledi krv u žilama!

- Istina je da se Darkova prababa bavila vradžbinama. Ona je bila vidovita, imala je taj poseban dar i kod nje su svi trčali da im proriče sudbinu! Ali, deco, đavolja su to posla. Ona je radila sve i svašta - pričaju nam Darkove komšije iz Brestača i nastavljaju, doduše nerado, jer se i sami plaše da nam otkriju sve detalje.

foto: Damir Dervišagić

- Prababa je umela da radi abortuse, a imala je i bunar pored te stare kuće u kojoj je živela. Meni je moja baba pričala da je ona sve to bacala u bunar. Znate, kad očisti žene od ploda, sve je to bacala u bunar. Kad smo čuli da će Darko tu da gradi kuću, prestravili smo se, ali nismo smeli ništa da kažemo, plašili smo se kako će Lazići to da shvate. Osim abortusa, umela je i u dlan da gleda, i da saliva strah olovom, podmetala je vradžbine, skidala crnu magiju, ali ju je i sama pravila. Svi to u selu znaju. Sećam se da su Lazići, pre nego što je Darko počeo sa gradnjom, doveli sveštenika da okadi taj plac, a bunar je davno zatrpan, međutim, kad sada vidimo šta je sve Darka snašlo za ovih nekoliko godina, bojimo se da on ispašta grehe te prababe - pričaju vidno preplašeni meštani Brestača.

foto: M.M./ATA Images, Kurir

Kurir.rs/Skandal.rs

Bonus video:

00:35 GDE JE BIO DARKO LAZIĆ PRE PRIVOĐENJA ZBOG DIVLJANJA NA AUTO-PUTU