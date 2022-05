SKLONIĆU OVU ČAŠU DA TI NEKO NEŠTO NE STAVI! Pevačica BRUTALNO SPUSTILA Darka Lazića u EMISIJI: Sipali mu DROGU U KOKAIN

Pevač Darko Lazić danima je u centru skandala jer je prekršio saobraćajne propise po ko zna koji put. Njega je policija zaustavila u alkoholisanom stanju, a "pao" je i na testu za narkotike.

U emisiji Amidži šou pojavio se sa koleginicom Elmom Sinanović, koja ga je odmah pecnula, na račun izjave njegovog menadžera koji je rekao da su Darku najverovatnije sipali drogu u piće.

- Da sklonim ja ovu čašu da ti neko nešto ne stavi - rekla je Elma Sinanović, a svi u studiju počeli su glasno da se smeju.

- Sipali mi drogu u kokain- našalio se Ognjen Amidžić

Nije ni počela da peva a već jebe svaka čast iskreno pic.twitter.com/I64fdBBMNA — Marko Dubovac (@mister_dzek) May 3, 2022

- Tako - rekao je Lazić.

Podsetimo, Lazić je objasnio šta se dešavala kobne večeri:

- Privela me policija i to je to! Zašto vas zanimaju detalji, meni je zabranjeno da pričam detalje o tome. Ne pogađa me ništa. Šta god da uradim to je puta 10, šta god da kažem to nije tako, to je duplo gore! Moj menadžer nije dao nikakvu izjavu! Marko Nikolić ništa loše nije za mene rekao, on dečko ne zna o čemu se radi. Neću da komentarišem - ističe Lazić za Pink.rs nervozno.

