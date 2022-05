ŠERIFOVIĆKI PROPAO BIZNIS U AUSTRIJI Kurir u Beču došao do ŠOK SAZNANJA: Nikad nije bila vlasnica lokala, evo kome i koliko DUGUJE

Marija Šerifović se pre tačno deceniju na sva usta hvalila kako je postala vlasnica jedne diskoteke u Beču, a u kojoj su tezge svojevremeno imale i njene brojne kolege iz Srbije.

Iako su se posle samo mesec dana u medijima pojavila informacija da klub nije u njenom vlasništvu, već da su gazde Turci, ona nikada nije potvrdila ni demantovala tu informaciju.

foto: Nemanja Nikolić

Cilj naše ekipe koja je boravila u austrijskoj prestonici bio je da obavi razgovor s nekim od zaposlenih u ovoj diskoteci, koja se nalazi u bečkom 10. okrugu, ali tamo smo naišli na mrak i zatvorena vrata. Ipak, kako u Beču živi veliki broj naših građana, ubrzo smo sreli mlađeg Srbina koji je radio u ovom klubu, kada se u medijima pisalo da je pevačica vlasnica. Od njega smo saznali da je Marijin biznis u Beču odavno propao i da je jedina istina da ona nikad nije ni bila vlasnica, već da je klub samo iznajmljivala kada su u njemu gostovali naši pevači.

foto: Kurir

- Radio sam u klubu kada je Marija, navodno, kupila diskoteku. To nije istina i to smo svi mi znali. Ona je to pričala samo zbog marketinga. Cilj joj je bio da privuče što više naših ljudi. Vlasnici kluba su bili Turci, a tako je i do danas. Marija je tada samo iznajmljivala taj prostor od njih, kako bi tu dovodila naše pevače da pevaju. Navodno je uzimala i procenat od kolega s kojima je ugovarala gostovanja. Meni je to logično, jer je morala i ona nešto dodatno da zaradi - ispričao nam je ovaj mladić, koji je insistirao na anonimnosti.

On nam je kazao i da je nekim ljudima iz organizacije ostala dužna čak i novac.

foto: Kurir

- Marija nije bila uopšte za ovaj biznis. Zato je i propao. Bila je očajna u organizaciji posla. Videlo se da nema iskustva sa tim. Promet uopšte nije bio kao što se očekivalo, a pouzdano znam i da je ostala dužna nekim ljudima iz organizacije. Tako je ostala dužna 100 evra za lepljenje plakata kojima su se najavljivala gostovanja. Platila je samo deo, a za ostatak se više nije javila. Sad vam je jasno zašto niko od nas nema lepa iskustva s njom - završava ovaj mladić.

Kako smo dalje saznali, u ovom klubu sada pevaju mahom turski izvođači i u njega izlaze Turci. Tu je pevao i Mustafa Sandal, bivši muž Emine Jahović. Jedini od naših pevača koji s vremena na vreme nastupa u ovom klubu je Šerif Konjević, koga Turci obožavaju.

foto: Kurir

Podsetimo, Marija je svojevremeno izjavila da je fascinirana time što se bivši Jugosloveni svih nacionalnosti u Beču druže, slušaju istu muziku i zajedno odlaze u provod.

- Nakon Seke Aleksić, koja otvara klub, pevaće Vesna Zmijanac, pa Ana Nikolić, zatim kralj i kraljica, kako inače ljudi zovu Šabana Šaulića i moju mamu Vericu. Pitaju me da li ću i ja pevati u svojoj diskoteci. Ne znam šta da vam kažem, zasad neću, iako u Beču nisam nastupala dve godine. Možda ću u junu sledeće godine svojim koncertom zatvoriti sezonu, videćemo - rekla je tada za medije Šerifovićeva.

foto: Nemanja Nikolić

Kurir.rs/Aleksandar Panić

Bonus video:

03:11 MARIJA ŠERIFOVIĆ NA PUTU DA POSTANE MAJKA Pevačica otvoreno progovorila o potomstvu VEĆ ODABRALA IME za dete!