ZAMALO DA NAS UBIJE! Gastoz otkrio kako je upoznao Darka Lazića, a ono što se tada dogodilo u Parizu moglo je da ih košta života!

Reper Nenad Marinković Gastoz ispričao je kako je protekao njegov prvi susret sa Darkom Lazićem u Parizu, dok je još snimao na Jutjubu.

- Prvi put kad sam slušao Darka Lazića u Parizu, ja sam tad snimao klipove za Jutjub, ispoštovao me i našli smo se ispred Ajfelove kule. Zezali smo se, neka žena je bacila flašu šampanjca i flaša zamalo da nas ubije, prošla nam je pored glave - ispričao je Gastoz u emisiji "Amidži šou".

foto: Damir Dervišagić

Inače, Darko Lazić je po prvi put otvorio dušu o svim skandalima sa narkoticima i alkoholom o kojima bruji region, pa otkrio istinu, a tom prilikom progovorio je i o bivšoj devojci Barbari Bobak i otkrio da li pati.

"Ja sam emotivac. Barbara i ja smo godinu dana živeli zajedno. Ona je dobar ortak, ali smo shvatili da to nije to što smo zamislili, došli smo do odluke da se raziđemo. Takvu osobu svako treba imati kao prijatelja. Voleli smo se, poštujemo se. Nije mi svejedno. Zajedno smo odlučili da bude ovako, da ostanemo prijatelji. Oboje smo ljudi, nju treba imati kao prijatelja", rekao je Darko u emisiji "Amidži Šou".

foto: Printscreen/Amidži šou

Kurir.rs/M.M.

Bonus video:

00:25 OSEĆAM SE KAO ERA OJDANIĆ! Gastoz otkriva kako se provodi na odmoru: Ako UMREM, neka to bude ispod PALME!