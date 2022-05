DUŠICA OTKRILA JEZIVE DETALJE NOĆI KADA JE LAZIĆ UHAPŠEN: Nije imao gde da spava! Ispada da mu je neko od NAS sipao KOKAIN u čašu!

Pevačica Dušica Grabović otkrila je da je sa Darkom Lazićem bila na rođendanskoj proslavi boksera Marka Nikolića, nakon koje je folker priveden zbog bahate vožnje pod dejstvom alkohola i narkotika, tačnije kokaina.

Kako Dušica Grabović tvrdi za Star, a prenose mediji, Darko Lazić je svesno sebi ugrozio život, bio je razoren što ga je Barbara ostavila, pa je celu noć pio i ciljano ignorisao molbu prisutnih da ne seda za volan, čime je nastavio da izaziva sudbinu.

- Namerno je rizikovao život jer nije imao gde da spava tu noć! Darko je na taj rođendan došao oko jedan iza ponoći i bio je normalan, nije bio pijan. Seo je za sto gde sam ja bila smeštena, pevali smo celu noć, pili jesmo, ali ne nešto preterano. Negde oko pola tri ujutru kretali smo kući i ja sam tada rekla Darku da sam naručila dva vozača, jedan da vozi mene i tog prijatelja, a drugi da odveze njega za Novi Sad. Darko mi je tada rekao da se posvađao sa Barbarom i da ne ide u Novi Sad. Pitala sam ga gde će da spava, a on je rekao da ne zna! Tada smo mu rekli da uzme sobu u hotelu, ali on nije hteo - pričala je Dušica i dodala da ju je pevač i nakon žurke, u ranu zoru, zvao da nastave da se alkoholišu:

foto: Printscreen/Instagram

- Ubeđivali smo se s njim neko vreme da ne vozi i na kraju smo mi krenuli jer nas je čekao vozač, a Darko je ostao još. Malo pre četiri on je mene pozvao i pitao gde sam, ja sam mu rekla da sam stigla kući i da ću da spavam. Mislio je da smo otišli negde dalje, pa da dođe da nastavimo da pijemo. Opet sam ga pitala gde će da spava, rekao je da ne zna još i da će možda ipak da krene za Novi Sad. Pitala sam ga ko ga vozi, rekao je da će on, tada sam ga upozorila da je grad pun policije i da se ne igra! Kada sam ustala ujutru, videla sam šta se sve desilo. Ne znam šta mu je trebalo sve to, mogao je da plati 100 evra i da ga čovek odveze njegovim kolima u Novi Sad. Ja nisam ni znala da on više nije s Barbarom sve do momenta kada mi je pred polazak rekao da su se posvađali, ali nisam htela mnogo da ga ispitujem o tome jer sam videla da mu je teško!

Grabovićeva je objašnjavala i da su apsurdne tvrdnje da je Laziću neko sipao drugu u čašu s pićem, pa potvrdila da je on celo veče bio očajan zbog raskida:

- Taman posla da je neko u piće sipao drogu, ja sam bila frapirana kada sam to čula. Prvo, mi smo bili na rođendanu profesionalnog sportiste, nema ni govora o drogama. Ispada da mu je neko od nas, ko je sedeo za tim stolom, sipao kokain u čašu... Bože me sačuvaj, to su budalaštine. Čula sam da je on potvrdio da mu je u krvi nađen kokain, ali uopšte neću da ulazim u to, ne podržavam to što je rekao. Barbaru nisam upoznala, ne znam zašto su raskinuli, ali oni se vole i on mnogo pati za njom. Nisam ga zvala posle svega jer sam ljuta što me nije poslušao. Darko je emotivno nezrela osoba i eto, dok je Barbara bila tu, on je bio okej, čim se s njom posvađao, opet je počeo da pravi gluposti.

foto: M.M./ATAImages

Kurir.rs/Star/M.M.

