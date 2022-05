NAŠE PROSTITUTKE VIŠE NE IDU U DUBAI! Jovana Jeremić razvezala jezik, otkrila u kojoj zemlji sada CVETA ELITNA PROSTITUCIJA!

Taman kada se slegla prašina oko afere eletne prostitucije i kada su mnogi koji su umešani u ovaj lanac pomislili da će konačno da odahnu, voditeljka Jovana Jeremić je nastavila sa raskrinkavanjem.

Voditeljka je bez dlake na jeziku govorila o temi koja drma srpsku estradu - elitnoj prostituciji.

- Mi ćemo se danas baviti opet temom prostitucije. Znate da ja to istražujem već tri godine. Ovoga puta će biti elitna prostitucija, gde se zapravo preselila elitna prostitucija? S obzirom na to da je glavni lanac elitne prostitucije kod nas razbijen i da smo ovih dana imali dosta imena manekenki, voditeljki, pevačica, glumica, starleta koje su otkrivena u razbijanju tog lanca, ono što ću novo izjaviti, nova saznanja do kojih sam došla je da se elitna prostitucija izmestila sa teritorije Dubaija, jer to je žargonski rečeno, već provaljena destinacija - kazala je Jeremićeva u emisiji "Do koske sa Jovanom Jeremić".

Ona je otkrila i gde su se prostituke sada preselile:

- Devojke koje odlaze tamo da rade kao modeli, zna se da odlaze tamo u prostituciju. Dakle, ona se, obratite pažnju sada, izmestila u Tursku. Verovatno se pitate zašto Turska? Turska zato što su u rusko-ukrajinskim sukobima elitne prostitutke najviše profitirale. Ruski oligarsi su se pomerili sa teritorije Rusije, izbegli su na teritoriju Turske i sada tamo cveta elitna prostitucija i što bi naš narod rekao:"Od podruma, do Bodruma". Vi se sad tu nađite, videćemo šta će sada tu da se dešava i ko će završiti na jahtrama Bodruma - objasnila je voditeljka.

