DARKO LAZIĆ ROĐENOJ ĆERKI DUGUJE NOVAC! Njegova bivša žena iznela sve u javnost, pa nahvalila Barbaru: Maksimalno je poštujem

Pevačica Ana Sević krajem marta dobila je treće dete, dok prvu ćerku Lorenu ima iz braka sa Darkom Lazićem.

U medijima se nedavno pojavila informacija da joj bivši suprug Darko Lazić duguje alimentaciju i da su izvršitelji došli u porodičnu kuću u Brestaču zbog duga. Ana za “Blic” stavlja tačku kada su pomenuti navodi u pitanju.

- Meni Darko nije bio dužan alimentacije, nego svom detetu, te ako neko ne oseća moralnu obavezu onda za to postoji zakon koji ne prašta takve stvari. Zakon je odredio da otac koliko-toliko učestvuje u izdržavanju deteta. Prosto i jednostavno - ističe Ana koja sada uživa u drugom braku.

Ćerka Sena, koju je dobila sa Danielom, napunila je tek godinu dana, a pevačica je pre dva meseca na svet donela i sina Simeona.

- Nekada se preforsiram jer nisam neko ko ume da se odmara. Naravno da se desi da se umorim, jer ne umem da stanem i povučem ručnu ni da prilegnem i odmorim se. Lorena ide u školu, pa smo se uigravali i po tom pitanju. Sena je energična devojčica koja istražuje i upoznaje svet oko sebe, ali njihovi osmesi olakšavaju sve- kaže Ana i priznaje da joj Lorena pomaže oko mlađe ćerkice.

- Njih dve imaju posebnu vrstu ljubavi i istopim se svaki put kada vidim te zagrljaje i odnos koji imaju. Lorena je jako odgovorna i nežna, uživa da provodi vreme sa sekom, a Sena je bukvalno obožava - iskreno kaže pevačica i dodaje da joj je muž Daniel velika podrška:

- Daniel je otac i suprug u pravom smislu te reči. Moja velika podrška i oslonac. Generalno, funkcionišemo kao jedno od samog početka, odličan smo tim i ne postoje njegovi i moji poslovi. Sve radimo zajedno, a u dvoje je sve lakše.

Ana je posao ovaj put ostavila po strani, jer kako kaže naučila je lekciju iz grešaka koje je napravila tokom prve trudnoće.

- Nedostaje mi normalan život pre svega. Da se vidim sa prijateljima, familijom, da ne strepimo od zagrljaja i druženja. Da možemo da putujemo kao nekada, jer mi sada ni to ne predstavlja satisfakciju, svuda je ogromna tenzija. Posao sam stavila po strani jer sam sama donela takvu odluku. Povukla sam se maksimalno i sa društvenih mreža, uopšte iz svega sto je javno. Tako se osećam i želim da budem u skladu sa sobom. To znači da sam sa svojom decom non-stop i uživam u svakoj sekundi. Svoj posao sam uvek gledala prvenstveno kao na zadovoljstvo, nešto u čemu uživam pa tek onda kao na nešto što mi donosi novac. Nigde neće pobeći, a prioriteti su prioriteti. Izvukla sam pouku iz prve trudnoće kada sam radila do osmog meseca trudnoće i dva meseca posle porođaja već sam bila na poslu. Velika greška, ali tada sam tako razmišljala. Vreme leti i ne želim da propustim nijedan sekund njihovog odrastanja i mislim da nema poslovne satisfakcije koja to može nadomestiti - tvrdi pevačica.

Kako ističe, uprkos tome što ima troje dece, sve pokušava da uskladi.

- Osećam se predivno, ispunjeno i pomalo umorno - kaže Ana.

Barbaru poštujem, sa njom su karte otvorene

Na pitanje šta misli o Barbari Bobak koja se, sudeći po objavama na društvenim mrežama, odlično slaže sa njenom ćerkom Lorenom, Sevićeva odgovara:

- Sa Barbarom su otvorene karte, ona je takav lik i to mi se sviđa. Sve dok je neko sa kim moje dete povremeno provodi vreme korektan prema njoj i ja ću maksimalno poštovati tu osobu.

