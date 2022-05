SEKA ALEKSIĆ DALA SVOJ SUD O URAGANKAMA! Jednu pevačicu je posebno izdvojila: Peva bolje od 90 posto pevača! (FOTO)

Pevačica Seka Aleksić prokomentarisala je raspad grupe "Hurricane" i jednu pevačicu posebno izdvojila.

Naime, Seka je odgovorila na jedan tvit i pohvalila Sanju Vučić i njene vokalne sposobnosti.

"Malo mi je krivo zbog raspada Uraganki, ali toliko više nisu mogle da skrivaju koliko se ne podnose međusobno da je već postalo i jako neprijatno", glasio je jedan tvit korisnika ove društvene mreže, na koji se nadovezala pevačica Seka Aleksić:

"Mislim da će Sanja kao solo mnogo više da napreduje. Peva tako dobro da je neuporedivo sa 90 odsto pevača. Ona je vrhunski pevač."

"Na kraju krajeva, treba nekad i prekinuti određenu saradnju kada se ostvari sve što je planirano, a kako smo mi to realizovali, svi smo se složili da je pametna i mudra odluka za sve da za sada stavimo tačku na zajednički rad. U narednih nekoliko meseci družićemo se i uživati sa publikom kroz pesmu i muziku, preko koje smo i komunicirali svih ovih pet godina. Obaveštavamo vas takođe da članice grupe Sanja, Ivana i Ksenija, neće više gostovati u medijima niti davati intervjue do septembra, osim jedino na promociji novih pesama koja će se održati u skorijem periodu, a o kojoj ćemo vas obavestiti i pozvati na vreme, kao i do sad", deo je saopštenja grupe "Hurricane".

