DARKO SE IPAK NIJE OPAMETIO! Pevač napravio NOVI PREKRŠAJ i sve to javno objavio, RAZBESNEO sve na mrežama! (VIDEO)

Folker Darko Lazić pre nedelju dana priveden je dok je upravljao automobilom pod dejstvom alkohola i droge.

Lazić je u poslednjih devet godina napravio 16 prekršaja i saobraćajki, među kojima je i ona iz oktobra 2018, kad je jedva izvukao živu glavu. Posle novog prekršaja tvrdi da se napokon opametio.

- Iskreno se kajem zbog svih prekršaja koje sam napravio, obećavam da mi se to više neće ponoviti. Pogrešio sam, ali šta ću, živ sam čovek. Sada sam svestan da takve stvari više ne smeju da mi se događaju kako ne bih ispaštao ni ja, a ni neko drugi u saobraćaju - rekao je pevač.

Darko je novčano kažnjen sa 200.000 dinara, što je maksimalna kazna koja može da se dobije za vožnju pod dejstvom alkohola i droge. Pored toga, dobio je i zabranu upravljanja motornim vozilom na godinu dana, a za prekoračenje brzine mora da plati još 10.000 dinara.

- Sve ću platiti u roku, ne bežim od posledica neodgovornog ponašanja! -istakao je on.

Međutim, pevač se očigledno još uvek nije dozvao pameti, budući da je na svom storiju objavio snimak dok se vozi sa prijateljem, a mnogima je odmah zapalo za oko da nije vezao sigurnosni pojas, kao ni vozać.

"Privela me policija i to je to! Zašto vas zanimaju detalji, meni je zabranjeno da pričam detalje o tome. Ne pogađa me ništa. Šta god da uradim to je puta 10, šta god da kažem to nije tako, to je duplo gore! Moj menadžer nije dao nikakvu izjavu! Marko Nikolić ništa loše nije za mene rekao, on dečko ne zna o čemu se radi. Neću da komentarišem. Ja sam navikao na sve to. Moj život tako teče. Ide na bolje. Niko nije povređen, jedino sam ja povređen. Neko mi je sipao nešto u piće. Sad je sve u redu. Imam vozačku, koju tada nisam poneo. Nisam ni planirao tada da vozim, mislio sam da ostanem da spavam", rekao je Darko u emisiji Amidži šou".

Bonus video:

00:33 PRIVEDEN PEVAČ DARKO LAZIĆ: Divljao na auto-putu 117 na sat