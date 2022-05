SVI DETALJI POZIVA SANDRE ČAPRIĆ I MAJE MARINKOVIĆ! Pevačica otkrila sve, osula drvlje i kamenje po njoj, a Janjuš je NJEMU PRETIO

Kako se u medijima prethodnih dana odvio rat Sandre Čaprić i Maje Marinković zbog Marka Janjuševića Janjuša, pevačica je sada do detalja opisala poziv sa Marinkovićevom, pa se u sve uključio i bivši zadrugar Bane Đokić.

- Maja te je zvala i šta ti je rekla - pitala je voditeljka.

- Zvoni mi telefon, ja se javljam. Pitala me kakav problem imam sa njom, ja kažem nikakav. Pošto su one mene prozivale kakav mi je nos, mada koliki nos toliki i ponos. Meni je to super! Da vređaš ti nekoga na osnovu njegovog izgleda. Rekla sam joj da ne vadim rebra, nisam ubacila silikone u si*e. Sad joj javno kažem da me ne intresuje, a riba se navrzla na mene i hoće da se takmiči...Rekla mi je da skinem storije, kao da je to dogovor. Pitala sam je: "Čiji je to dogovor?". Ja sam rekla, meni je super da neko uloži u sebe, ali ne kao ona. Mislim, ona liči na Anu Korać...Ona meni kaže da on nju voli, ja sam joj rekla: "Da sam mrdnula repom, ne bi vas bilo" - rekla je Sandra u emisiji "Pitam za druga", pa se tom prilikom nadovezao i Bane:

- Ja sam, nažalost, upao u taj četvorougao. Nisam deo toga, meni je Sandra prijatelj. Ne bavimo se zadrugarima, ne pričamo priče ko se sa kim j...Ovim putem bih da se obratim Janjušu, on je gost u mom Etnom selu, ne dam mu za pravo da govori Sandri da će on da me prebije i tako to, samo zato što sam objavio prepisku neku. On nama piše poruke konstantno, hoće da se druži sa nama. Dobijao sam poruke od bivše zadrugarke sa Majine strane da će Sandru da osakate - pričao je Bane.

